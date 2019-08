Leszek Balcerowicz: Jarosław Kaczyński odpowiedzialny za swoich ludzi

Prof. Leszek Balcerowicz w programie „Onet Rano” wypowiedział się na temat lotów marszałka Kuchcińskiego. Jego zdaniem, przedstawiciele obozu władzy od samego początku nie przyznawali się do naruszeń. - Oni mówią, że nie łamią prawa. To mówią ludzie, którzy notorycznie łamią Konstytucję, jak prezydent Duda, Kaczyński itd. Uważają, że skoro Kuchciński powiedział "przepraszam" to sprawa się na tym kończy – powiedział Balcerowicz. - Kuchciński nie jest jedynym przedstawicielem PiS, który notorycznie kłamie. Na przykład Morawiecki, przecież to on notorycznie mija się z prawdą i robi szopki, by oszukać naiwnych. Musimy się zastanowić, czy chcemy mieć u władzy ludzi, którzy pod względem moralnym są gorsi od przeciętnych Polaków, a na dodatek są niekompetentni - dodał były szef NBP.

