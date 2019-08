Poseł Kukiz'15: Na listach razem z PSL? Odchodzę

Kozłowski wywalczył mandat w wyborach w 2015 roku w okręgu kaliskim. Uzyskał 10,5 tys. głosów.

To już kolejny w ostatnich dniach polityk, który oficjalnie przechodzi z Kukiz'15 do Prawa i Sprawiedliwości. 26 lipca w rozmowie z Radiem Olsztyn poseł Andrzej Maciejewski zapowiedział, że nie będzie ubiegał się o reelekcję z list Kukiz'15, zamiast tego chce wystartować z PiS "jeśli będzie to możliwe". Następnego dnia informację o opuszczeniu sejmowego klubu Kukiz'15 i przejściu do partii Jarosława Kaczyńskiego przez posła Norberta Kaczmarczyka podał "Kurier Tarnowski". W ostatni dzień listopada ugrupowanie Pawła Kukiza opuścił Tomasz Rzymkowski, także przenosząc się do PiS.

