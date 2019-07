Odchodząca Theresa May pyta Corbyna: Może na pana też czas?

Następnie Theresa May wróciła na Downing Street nr 10. Wkrótce uda się do królowej Elżbiety II, na ręce której złoży swoją dymisję. Później królowa spotka się z Johnsonem, któremu powierzy misję tworzenia rządu.

Theresa May powiedziała parlamentarzystom, że po złożeniu na ręce królowej urzędu premiera będzie kontynuowała pracę na rzecz Wielkiej Brytanii w parlamencie jako reprezentantka Maidenhead.

Odchodząca premier stwierdziła, że jest zadowolona, że zastąpi ją Boris Johnson, który był członkiem jej gabinetu i pracował na rzecz wykonania wyrażonej w referendum woli Brytyjczyków, którzy opowiedzieli się za brexitem i opuszczeniem Unii Europejskiej.

Następnie wdała się w dyskusję z liderem laburzystów. Jeremy Corbyn zarzucił May, że za jej rządów wzrosła liczba dzieci żyjących w ubóstwie, wzrosła liczba przestępstw z użyciem przemocy oraz wydłużyły się kolejki do lekarzy. - Czy jest coś, czego pani żałuje? - pytał, zwracając się do premier. May odpierała zarzuty.

Corbyn krytykował rząd za, niedotrzymanie obietnic z 2017 r. w sprawie m.in. finansowania szkół, policji i służby zdrowia oraz walki z problemem bezdomności. May odparła, że Corbyn powinien dokładniej przeczytać manifest konserwatystów i dodała, że liczba osób śpiących na ulicy spadła w czasie jej rządów.

Corbyn krytykował May za rozmowy w sprawie umowy brexitowej. Ocenił, że Boris Johnson "w ogóle nie ma mandatu". May odparła, że Corbyn głosował przeciwko umowie, przyczyniając się do wzrostu szans na brexit bez umowy. - Jego jedynym zainteresowaniem są partyjne gierki, powinien się tego wstydzić - powiedziała premier o przywódcy laburzystów.

- Może powinnam skończyć moją wymianę zdań (z Corbynem - red.) mówiąc tak: jako liderka partii zaakceptowałam to, że mój czas minął. Może dla niego (Corbyna - red.) nadszedł czas, by zrobić to samo - powiedziała Theresa May.