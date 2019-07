"Naiwniak Trumpa". Boris Johnson krytykowany po dymisji ambasadora

Ambasador Wielkiej Brytanii w USA sir Kim Darroch podał się do dymisji. "Mail on Sunday" opublikował poufne depesze dyplomaty do brytyjskiego rządu, w których ambasador krytycznie oceniał administrację Donalda Trumpa. Radził urzędnikom w Londynie, by przywódcy USA przedstawiali uwagi "w sposób prosty, a nawet prostacki". Otoczenie Trumpa Darroch określił jako "dysfunkcyjne", a administrację - jako "niezdarną" i "nieporadną".

W reakcji na te doniesienia prezydent Donald Trump poinformował na Twitterze, że Stany Zjednoczone nie będą już z ambasadorem utrzymywać kontaktów.

Darroch oświadczył, że w tej sytuacji nie jest w stanie pełnić swej roli tak, jakby sobie tego życzył i podał się do dymisji.