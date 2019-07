Chiny odpalają pociski przeciwokrętowe. USA: Niepokojące

Morze Południowochińskie - jak zauważa Reuters - to jeden z licznych w ostatnim czasie punktów zapalnych w relacjach USA z Chinami.

USA w przeszłości wielokrotnie zarzucały Chinom militaryzację Morza Południowochińskiego, przez które przebiegają ważne szlaki handlowe, poprzez budowanie infrastruktury wojskowej na sztucznych wyspach i rafach w tym regionie.

Przedstawiciel władz USA, pragnący zachować anonimowość, poinformował, że w ostatni weekend Chiny przeprowadziły próby pocisków przeciwokrętowych.

Rzecznik Pentagonu, ppłk Dave Eastburn przyznał, że amerykański resort obrony "jest świadomy odpalenia pocisków w rejonie Wysp Spratly".

- Nie będę się wypowiadał w imieniu suwerennych narodów w regionie, ale jestem pewien, że zgodzą się, iż zachowanie Chińskiej Republiki Ludowej jest sprzeczne z twierdzeniami Pekinu, który deklaruje chęć przyniesienia pokoju regionowi - stwierdził rzecznik Pentagonu. Jak dodał "takie działania zmierzają do zastraszenia" krajów, które przedstawiają roszczenia wobec wysp uznawanych przez Chiny za część terytorium Państwa Środka.

Chiny nie potwierdziły informacji o testach rakiet. Chiński MSZ odmówił komentarza w tej sprawie.

Wcześniej rząd Chin informował, że od ostatniego weekendu do 3 lipca w rejonie Wysp Spratly i Wysp Paracelskich trwać będą ćwiczenia wojskowe i ostrzegł, by w czasie ćwiczeń żaden statek nie wpływał na wody, na których będą się one odbywać.