"Przebrzmiała chwała kolonializmu". Chiny odpowiadają Wielkiej Brytanii

- Mam nadzieję, że do niczego takiego nie dojdzie - powiedział brytyjski minister, pytany o ewentualne sankcje wobec Chin.

Minister spraw zagranicznych Jeremy Hunt oświadczył, że Wielka Brytania potępia użycie przemocy wobec demonstrantów w Hongkongu. Szef MSZ dodał, że brytyjski rząd będzie bronił zapisów traktatu, zawartego między Wielką Brytanią a Chinami w 1984 r., w tym zasady jeden kraj - dwa systemy polityczno-prawne. Minister zaapelował do chińskich władz, by spróbowały zrozumieć, dlaczego mieszkańcy Hongkongu boją się, że ich podstawowe prawa i wolności są zagrożone.

Na słowa Hunta zareagował rzecznik chińskiego MSZ Geng Shuang. - On (Hunt - red.) najwyraźniej snuje fantazje w przebrzmiałej chwale brytyjskiego kolonializmu, złym zwyczajem gestykulując i patrząc z góry na sprawy innych państw - oświadczył rzecznik na konferencji prasowej, cytowany przez AFP.

W Hongkongu trwają masowe protesty przeciw przepisom ekstradycyjnym, które umożliwiałyby sądzenie obywateli Hongkongu przed zależnymi od Komunistycznej Partii Chin sądami w Chinach właściwych.

W poniedziałek setki demonstrantów wdały się do budynku lokalnego parlamentu. Po kilku godzinach policja usunęła protestujących, używając m.in. gazu łzawiącego.

Szefowa administracji Hongkongu Carrie Lam potępiła zachowania protestujących, nazywając je "ekstremalnym użyciem przemocy". Lam ostrzegła, że władze Hongkongu "będą ścigać wszelkie nielegalne działania" podejmowane przez protestujących. - Mam nadzieję, że społeczeństwo wróci do normalności tak szybko, jak to możliwe - dodała.

Po powrocie do Chin Hongkong cieszy się dużą autonomią, funkcjonując według reguły "jeden kraj - dwa systemy". Mieszkańcy kraju cieszą się m.in. prawem do protestów i dostępem do niezawisłych sądów.

Jednak nowe przepisy ekstradycyjne wzbudziły w Hongkongu obawy, że prawo zostanie użyte do ograniczenia swobód obywatelskich i sądzenia prodemokratycznych aktywistów przez zależnych od komunistów sędziów. Po protestach władze zawiesiły prawo, ale nie doprowadziło to do uspokojenia sytuacji. Demonstranci domagają się całkowitego wycofania się władz z nowych przepisów, a część domaga się dymisji Lam.

Pekin potępił zamieszki w Hongkongu, podkreślając swoje zwierzchnictwo na tym "specjalnym regionem administracyjnym".