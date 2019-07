Hongkong: demonstranci wdarli się do parlamentu

W 22 rocznicę powrotu Hongkongu - byłej brytyjskiej kolonii - do Chin na ulicach miasta doszło do masowych protestów i starć z policją. Demonstranci domagali się wycofania projektu zmian w prawie ekstradycyjnym.

Setki protestujących wdarły się do budynku Rady Legislacyjnej - lokalnego parlamentu. Wykonane z hartowanego szkła drzwi do budynku demonstranci rozbili przy użyciu m.in. znaków drogowych. Doszło do niszczenia siedziby parlamentu, na ścianach namalowano graffiti. Niektórzy protestujący siadali na miejscu przewodniczącego Rady, inni rozwiesili w budynku transparenty.