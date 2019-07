Balcerowicz: 500plus w 89? To przekracza standardy propagandy Fotorzepa, Robert Gardziński

- Dzisiaj jest symboliczny dzień, kiedy są przyjmowane wnioski do programu 500 plus, kolejnego. Przecież można było realizować taki program już w 1989 roku - mówił 1 lipca w TVN24 wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. - To przekracza nawet standardy propagandy PiS-owskiej - replikuje prof. Leszek Balcerowicz, autor reform gospodarczych w tamtym okresie.