Dlaczego ambasada Izraela ocenzurowała zdjęcie jedzenia?

Na zdjęciu z obiadu, do którego doszło przed finałem Copa America, widać Shelley'a i Bolsonaro. Potrawy leżące na ich talerzach zostały zamazane na czarno. Ze względu na to, że nie zostało to zrobione profesjonalnie, internauci bardzo szybko odkryli, co tego dnia spożywali politycy. Chodziło o homara, który nie jest uważany za koszerną potrawę.

„Ocenzurowano homara!” - napisał jeden z użytkowników Twittera. „Chłopaki, czy zdajecie sobie sprawę, że wystarczyło przyciąć zdjęcie?” - dodał kolejny.

Antes da final da Copa América entre Brasil e Peru, o presidente @jairbolsonaro e o @embaixadoryossi almoçaram juntos em Brasília. Eles irao acompanhar a partida desejando sorte para a seleçao brasileira em busca de mais um título. Vai Brasil!! pic.twitter.com/trDHb0ftCh — Israel no Brasil (@IsraelinBrazil) 7 lipca 2019