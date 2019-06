Chińczycy informują o UFO nad krajem. To był test broni?

Niezidentyfikowany obiekt latający (UFO), świecący na niebie, był widziany w niedzielny poranek nad kilkoma prowincjami Chin - informuje chiński dziennik "Global Times".

W Chinach trwały w sobotę i niedzielę ćwiczenia chińskiej armii w rejonie Zatoki Pohaj, które zbiegły się z doniesieniami o niezidentyfikowanym obiekcie latającym opisywanym przez chińskich internautów w sieci. Obiekt ten miał zostawiać po sobie "świecące ogniste smugi na niebie".

Według Chińskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu (Maritime Safety Administration of China) chińska armia prowadziła w rejonie Zatoki Pohaj ćwiczenia w sobotę, od 7 do 13 i w niedzielę od 2:30 do 12 w południe. Nie jest jasne jaki był dokładnie charakter ćwiczeń. Wiadomo, że część wód w rejonie Zatoki Pohaj było zamkniętych dla ruchu morskiego.

Chińscy internauci zaczęli informować o niezidentyfikowanym obiekcie latającym na niebie w niedzielę rano. Nagrania i zdjęcia UFO pojawiły się w chińskim serwisie Weibo (odpowiednik Twittera). UFO miało być widoczne na niebie w różnych miejscach nad czterema prowincjami od 4 rano.

Niektórzy internauci podejrzewali, że obiekt jest w rzeczywistości rakietą balistyczną wystrzeloną z okrętu podwodnego.