Karczewski o rekonstrukcji rządu: Nowe otwarcie

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski powiedział w radiowej Jedynce, że „rekonstrukcja rządu będzie nieco szersza niż tylko zmiany tych ministrów, którzy zdobyli mandat europosłów”.

Stanisław Karczewski mówiąc w Jedynce Polskiego Radia o rekonstrukcji rządu, zaznaczył, że wszystko wskazuje na to, że zmiany będą we wtorek i podkreślił, że będzie ona „nieco szersza niż tylko zmiany ministrów, którzy zdobyli mandat europosłów”. - Będą dokonane zmiany wymuszone wynikami wyborów. Przecież bardzo wielu nowych eurodeputowanych było członkami rządu. Będzie to pewnego rodzaju nowość, nowe otwarcie, choć oczywiście będzie to kontynuacja naszych działań, kontynuacja rządu PiS, rządu premier Beaty Szydło, Mateusza Morawieckiego - stwierdził marszałek Senatu.

Karczewski wypowiedział się także na temat jednej z debat, która odbędzie się w Gdańsku w ramach obchodów 30 rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 roku. Debata ma tytuł "Burzenie polskiego Kościoła", co jest fragmentem tytułu książki dr Piotra Augustyniaka. Dyskutantem w tym panelu dyskusyjnym będzie redaktor naczelny Liberte Leszek Jażdżewski. "Wystąpienie Jażdżewskiego było heroiczne, bo było śmiałym krokiem ku społecznemu wyzwoleniu. Jażdżewski uderzył w potwora, przed którym klęczy i którym wysługuje się polska prawica” - napisał Augustyniak po wystąpieniu Jażdżewskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Zdaniem Karczewskiego, „te słowa są obrażające”. - Nie wiedziałem o takim panelu, który jutro się odbędzie w Gdańsku - powiedział i dodał, że w niedzielę był w Nowym Mieście nad Pilicą. - Podchodziła do mnie masa ludzi, przeprowadziłem bardzo wiele rozmów. Wszyscy są oburzeni tym atakiem na Kościół. Z badań, które są przeprowadzone wynika, że polskie społeczeństwo liberalizuje się. Ale to co robi nasza totalna opozycja jest bardzo źle przyjmowane przez Polaków. Jest to oderwanie się od rzeczywistości. Polacy są i byli historycznie związani z Kościołem, więc atak jest dla mnie zupełnie niezrozumiały, bardzo przykry - zaznaczył Stanisław Karczewski. - Te słowa są dla mnie osobiście porażające - stwierdził.

Marszałek Senatu zapowiedział również, że na wtorkowe posiedzenie izby zaproszono między innymi byłych prezydentów, obecnych członków rządu, a także dawnych senatorów. Uroczyste obrady będą nawiązywały do 30. rocznicy pierwszych wolnych wyborów do izby wyższej polskiego parlamentu. Jak zaznaczył Stanisław Karczewski, z uwagi na liczbę gości, miejscem spotkania będzie Sala Kolumnowa Sejmu.

Uroczyste posiedzenie Senatu rozpocznie się we wtorek o godzinie 11.30. Zaplanowane jest wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Matusza Morawieckiego oraz marszałków Sejmu i Senatu.