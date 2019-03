Wanda Nowicka: Współczuję Kaczyńskiemu

Wanda Nowicka, kandydatka partii Wiosna w wyborach europejskich, powiedziała w programie Onet Rano, że współczuje Jarosławowi Kaczyńskiemu. - On nie jest w stanie zrobić kampanii wyborczej, żeby kimś nie straszyć. Teraz padło na gejów i lesbijki - podkreśliła.

- Świat się zmienia, również w Ameryce Płd. Już kilka krajów zalegalizowało tam związki partnerskie, co wydawałoby się wręcz niemożliwe w krajach katolickich - powiedziała Wanda Nowicka odnosząc się do tematu legalizacji związków partnerskich i małżeństw homoseksualnych. - Postęp w tamtej części świata jest bardzo widoczny, a niestety my się cofamy - podkreśliła w programie Onet Rano.

- W Polsce jest bardzo źle, ale - zaznaczam - tylko jeśli chodzi o klasę polityczną. Społeczeństwo stało się już dużo bardziej tolerancyjne - dodała. Jak zaznaczyła Wanda Nowicka, „klasa polityczna, w dużej mierze za sprawą Kościoła, ciągnie nas w dół, wmawia nam, że to jest coś strasznego”. Kandydatka partii Wiosna w wyborach europejskich oceniła także, że Kościół jest "bardzo dużym hamulcowym wszelkich zmian progresywnych", a klasa polityczna "z powodów koniunkturalnych słucha Kościoła, ale nie słucha społeczeństwa”. - Współczuję Jarosławowi Kaczyńskiemu. On nie jest w stanie zrobić kampanii wyborczej, żeby kimś nie straszyć. Teraz padło na gejów i lesbijki - powiedziała Nowicka.

Zapytana o o zbliżający się strajk nauczycieli, powiedziała, że „to, co PiS zrobiło w obszarze edukacji, to jeden z największych skandali, chociaż jest ich dużo”. - Wspomnę o nieszczęsnej reformie - deformie - która doprowadziła do ogromnego chaosu. To co cechuje tę władzę, to jest absolutne lekceważenie nauczycieli, a także nierozumienie, że nowoczesna edukacja to inwestycja - podkreśliła i dodała, że od nauczycieli oczekuje się dziś, że będą wolontariuszami.

Wanda Nowicka odniosła się także do braku stanowiska Agaty Kornhauser-Dudy w sprawie protestu nauczycieli. - To przykre. Za wiele się po prezydencie nie spodziewam, ale jeśli chodzi o pierwszą damę, jeżeli ona milczy, nie wyraża poparcia dla nauczycieli, to kompromituje się jako nauczycielka. Nie wiem, czy będzie mogła wrócić do zawodu. Nie wyobrażam sobie, że mogłaby wrócić do tej samej szkoły, w której uczyła - podkreśliła.

Nowicka zaznaczyła także, że „Wiosna ma bardzo bogaty program”. - Uważamy, że ważne jest, by pewne kwestie, z którymi nie radzimy sobie na polu krajowym, były podjęte w Unii - zaznaczyła i wymieniła tu na przykład sprawy „transgraniczne".