Do Wenezueli polecieli rosyjscy żołnierze

Jak informuje „The Guardian”, rosyjscy urzędnicy wojskowi przybyli do Wenezueli, aby omówić szkolenie techniczne związane ze sprzętem oraz strategią.

Informację o tym, że grupa rosyjskich żołnierzy poleciała do Wenezueli potwierdziły również światowe agencje, w tym między innymi Associated Press i wenezuelska gazeta NoticieraDigital.

Rosyjscy żołnierze polecieli do Caracas w związku z realizacją jednego z rosyjsko - wenezuelskich kontraktów wojskowych. W ostatnim czasie rosyjscy żołnierze kilkakrotnie latali do Wenezueli. Media informowały wcześniej również o lotach do Caracas oddziałów najemniczych, które współpracują z Kremlem.

Teraz rosyjscy żołnierze będą prowadzić w Wenezueli szkolenie techniczne oraz treningi poświęcone obsłudze sprzętu wojskowego.

Jak pisze „The Guardian”, Rosjanie przylecieli do Wenezueli samolotami IŁ-62 i AN-124. Jest to około 100 osób. Na pokładzie maszyn miało znajdować się 35 ton sprzętu.

Samoloty zidentyfikowane zostały jako należące do rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Resort nie skomentował jednak tych doniesień.