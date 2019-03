Ocasio-Cortez krytykuje kapitalizm. "Niereformowalny"

Demokratyczna kongresmenka Alexandria Ocasio-Cortez podczas wystąpienia na konferencji w Austin w Teksasie stwierdziła, że kapitalizm jest systemem "niereformowalnym", a "korporacje przejęły amerykański rząd".

Najmłodsza w historii kobieta, która zasiadła w Kongresie tłumaczyła na konferencji w Austin, że "kapitalizm jest ideologią kapitału - najważniejszą rzeczą jest (w nim) koncentracja kapitału i maksymalizowanie zysków". - Dla mnie kapitalizm jest niereformowalny - stwierdziła.

29-latka określająca się mianem "demokratycznej socjalistki" mówiła też do zebranych na konferencji, że powinni czuć strach w związku z tym, że "korporacje przejęły amerykański rząd", co powinno rodzić obawy podobne do lęku przed tym, iż "rząd mógłby przejąć korporacje".

Jednocześnie Ocasio-Cortez podkreśliła, że nie uważa, iż kapitalizm powinien być całkowicie zniesiony. Dodała jednak, że obecny model ekonomiczny funkcjonujący w USA "nie jest zrównoważony".

Kongresman podkreśliła, iż "skupienie się na demokratycznym socjalizmie to skupienie się na demokracji". Dodała, że konieczne jest przyznanie większych praw pracownikom.

Jak wyjaśniła chodzi o to, aby "wprowadzić demokrację do miejsca pracy", tak aby "nie pozostawiać wszystkich swoich praw przed drzwiami, kiedy przekracza się próg zakładu pracy". - Ponieważ ostatecznie, jako pracownicy i jako członkowie społeczeństwa, to my tworzymy bogactwo - dodała.