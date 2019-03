Macron pobił swój rekord: Rozmawiał z intelektualistami przez osiem godzin

Prezydent Francji Emmanuel Macron ustanowił nowy osobisty rekord przemawiania podczas publicznego wystąpienia, debatując przez ponad osiem godzin z intelektualistami i naukowcami - donoszą francuskie media.

Przez dwa i pół miesiąca Macron przemierzał Francję i rozmawiał ze społeczeństwem w ramach swojej „Wielkiej debaty narodowej”. Debata została rozpoczęta jako antidotum na niezadowolenie wyrażane w czasie protestów "żółtych kamizelek".

Poniżej dalsza część artykułu

"Już wcześniejsze sesje pokazywały kondycję prezydenta, kiedy były bankier inwestycyjny odpowiadał na pytania wyborców dotyczące kwestii od zamykania szpitali do polityki zagranicznej, często przecz cztery-pięć godzin lub dłużej. Ale w poniedziałek wieczorem Macron przeszedł samego siebie, rozmawiając w Paryżu przez osiem godzin i 10 minut, kończąc spotkanie o 02.30 w pomieszczeniu, które powoli opróżniało się z widzów, a nawet uczestników debaty, wymyślających wymówki do wymknięcia się" - relacjonuje agencja AFP.

Tytuł debaty brzmiał: „Główne wyzwania i przyszłe problemy, z którymi będzie musiała zmierzyć się Francja”. Dyskusję transmitowała stacja radiowa France Culture.

Sześćdziesięciu intelektualistów, ekonomistów i naukowców zajmujących się ochroną środowiska wzięło udział w spotkaniu z Macronem. W całej Francji zaplanowano łącznie 10 tys. takich spotkań - prezydent osobiście wziął udział w 11 (licząc z poniedziałkową).

Przeciwnicy polityczni oskarżyli Macrona o prowadzenie zakamuflowanej kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w maju. Inni porównywali go do Hugo Chaveza lub Fidela Castro - przywódców z Ameryki Łacińskiej, którzy znani byli z rekordowych przemówień.