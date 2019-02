Ukraina: Będzie aż 44 kandydatów na prezydenta

Ukraińska Centralna Komisja Wyborcza zakończyła rejestrację kandydatów na stanowisko głowy państwa w wyborach prezydenckich, zaplanowanych na 31 marca.

- Rejestracja kandydatów dzisiaj się zakończyła - poinformowała szefowa Komisji na piątkowej konferencji prasowej. Jak podała, CKW zarejestrowało 44 kandydatów na prezydenta, w tym 20 osób, które same zgłosiły się do wyborów oraz 24 kandydatów nominowanych przez partie polityczne.

Czterdziestu kandydatów to mężczyźni, a tylko cztery to kobiety.

Szefowa Komisji dodała, że CKW łącznie przyjęła 92 wniosków od osób, które chciały startować w wyborach. Pięć lat temu takich wniosków było "tylko" 53.

Jeszcze nigdy tyle osób nie ubiegało się o stanowisko prezydenta Ukrainy. W 1991 roku było 6 kandydatów, w 2004 roku - 26 a w 2014 roku - 23.

Proces wyborczy rozpoczął się na Ukrainie 31 grudnia zeszłego roku. Rejestracja kandydatów na prezydenta trwała do 8 lutego.

Kandydaci na prezydenta Ukrainy to (w kolejności zarejestrowania):

- Ihor Szewczenko (były minister środowiska)

- Serhij Kaplin (deputowany do Rady Najwyższej)

- Wałentyn Naływajczenko (były szef SBU i deputowany do Rady Najwyższej)

- Witalij Skocyk (ekonomista)

- Andrij Sadowy (burmistrz Lwowa)

- Witalij Kuprij (deputowany do Rady Najwyższej)

- Jewgienij Murajew (deputowany do Rady Najwyższej)

- Anatolij Hrycenko (były minister obrony)

- Giennadij Balaszow (biznesmen)

- Olha Bohomołeć (deputowana do Rady Najwyższej)

- Ołeksandr Szewczenko (deputowany do Rady Najwyższej)

- Roman Nasirow (szef Państwowej Służby Podatkowej)

- Jurij Bojko (deputowany, były minister ds. paliw i energetyki)

- Ołeh Laszko (dziennikarz i były poseł)

- Arkady Kornacki (deputowany do Rady Najwyższej)

- Ołeksandr Wiłkuł (deputowany do Rady Najwyższej)

- Julia Tymoszenko (była premier)

- Dmitrij Dobrodomow (deputowany do Rady Najwyższej)

- Ołeksandr Moroz (socjalista, emeryt)

- Ilja Kiwa (urzędnik)

- Rusłan Koszułynski (członek partii Swoboda)

- Aleksander Daniluk (społecznik)

- Serhij Taruta (deputowany do Rady Najwyższej)

- Wołodimir Zelenski (komik telewizyjny)

- Ihor Smeszko (polityk partii Siła i Honor)

- Inna Bohosłowska (bezpartyjna polityk)

- Jurij Derewianin (przedsiębiorca)

- Nikołaj Haber (polityk Partii Patriotycznej Ukrainy)

- Roman Bezsmertny (profesor uniwersytetu w Kijowie)

- Wiktor Bondar (deputowany do Rady Najwyższej)

- Wiktor Krywenko (deputowany do Rady Najwyższej)

- Siergiej Krzywonos (wojskowy)

- Sergiej Nosenko (przedsiębiorca)

- Rusłan Rigowanow (dyrektor państwowej spółki)

- Jurij Tymoszenko (deputowany do Rady Najwyższej)

- Wasilij Żurawlew (polityk Stabilności)

- Andrij Nowak (ekonomista)

- Petro Poroszenko (obecny prezydent)

- Jurij Karmazin (były deputowany)

- Julia Łytwynenko (prezenterka)

- Ołeksandr Waszczenko (działacz społeczny)

- Wołodymyr Pietrow (przedsiębiorca)

- Ołeksandr Sołowjow (polityk partii Inteligentna Moc)

- Dmytro Hnap (dziennikarz śledczy)