Politycy o "taśmach Kaczyńskiego": Himalaje obłudy

Politycy opozycji komentują stenogramy rozmów Jarosława Kaczyńskiego z austriackim biznesmenem, autorem projektu wieżowców Srebrna Tower, które opublikowała dziś "Gazeta Wyborcza".

Gazeta Wyborcza" opublikowała dziś stenogram rozmów prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z austriackim biznesmenem Geraldem Birgfellnerem, autorem projektu architektonicznego dwóch wieżowców, które spółka Srebrna chce postawić w centrum Warszawy.

Poniżej dalsza część artykułu

Inwestycja została wstrzymana, zaś Birgfellner zarzuca Kaczyńskiemu, że nie otrzymał zapłaty za wykonaną pracę. Prezes PiS z kolei sugeruje, by skierował sprawę do sądu. Podstawą do zapłaty miałaby być wypracowana ugoda.

Na rewelacje "Gazety Wyborczej" reagują politycy opozycji.

"Skromny poseł z Warszawy zarządza inwestycjami wartymi setki milionów złotych. Tylko jakoś w oświadczeniu majątkowym tego znaleźć nie można. Rozumiem, że CBA już to wzięła pod lupę?" - pisze Agnieszka Pomaska (PO).

Skromny poseł z Warszawy zarządza inwestycjami wartymi setki milionów złotych. Tylko jakoś w oświadczeniu majątkowym tego znaleźć nie można. Rozumiem, że CBA już to wzięła pod lupę? #TaśmyKaczyńskiego pic.twitter.com/IDYM0D525o — Agnieszka Pomaska (@pomaska) 29 stycznia 2019

"Sposób prowadzenia interesów, który wyłania się z #taśmyKaczyńskiego jest rodem z początku transformacji.Tak działali, gdy budowali majątek PC, tak działali i teraz. Wszystko mętne,pokrętne" - ocenia Lena Kolarska-Bobińska.

Sposób prowadzenia interesów, który wyłania się z #taśmyKaczyńskiego jest rodem z początku transformacji.Tak działali, gdy budowali majątek PC, tak działali i teraz. Wszystko mętne,pokrętne — Lena Kolarska-Bobińska (@LenaBobinska) 29 stycznia 2019

"Himalaje obłudy Prezesa. Kaczyński publicznie: Do polityki nie idzie się dla pieniędzy Kaczyński prywatnie: Partyjny biznes (na 1,3 mld zł) jest możliwy jeśli wygra się wybory" - zauważa Bogdan Klich (PO).

Himalaje obłudy Prezesa.

Kaczyński publicznie: Do polityki nie idzie się dla pieniędzy

Kaczyński prywatnie: Partyjny biznes (na 1,3 mld zł) jest możliwy jeśli wygra się wybory.#TaśmyKaczyńskiego @gazeta_wyborcza @Platforma_org — Bogdan Klich (@BogdanKlich) 29 stycznia 2019

"Praca, umiar, pokora..." Gdy dziś patrzymy na słynne nagrody, które "im się po prostu należały", widać, że była to kropla w morzu...Prawdziwe pieniądze, po które rzecz jasna nie idzie się do polityki, robi sam prezes..." - kpi Borys Budka (PO).

"Praca, umiar, pokora..." Gdy dziś patrzymy na słynne nagrody, które "im się po prostu należały", widać, że była to kropla w morzu...Prawdziwe pieniądze, po które rzecz jasna nie idzie się do polityki, robi sam prezes...#TaśmyKaczyńskiegohttps://t.co/VsE7sIPV0N — Borys Budka (@bbudka) 29 stycznia 2019

"Prawdziwa twarz Kaczyńskiego.Bez maski. Pragmatyczny, bezwzględny biznesmen, gotowy użyć politycznej władzy i państwowego banku dla K-Towers. Działa pod przykrywką, by zachować przymiot skromności. Imponuje mu Rydzyk, przeszkadzają Żydzi" - podsumowuje Michał Szczerba.

Prawdziwa twarz Kaczyńskiego.Bez maski. Pragmatyczny, bezwzględny biznesmen, gotowy użyć politycznej władzy i państwowego banku dla K-Towers. Działa pod przykrywką, by zachować przymiot skromności. Imponuje mu Rydzyk, przeszkadzają Żydzi #TaśmyKaczyńskiego https://t.co/4sBlVwtIX3 — Michał Szczerba (@MichalSzczerba) 29 stycznia 2019

"Jarosław Kaczyński postanowił żyć skromnie i dlatego buduje wieżowce za miliard zł" - kpi Sławomir Nitras.

Jarosław Kaczyński postanowił żyć skromnie i dlatego buduje wieżowce za miliard zł. #AferyPiS #TaśmyKaczyńskiego #AferaKaczyńskiego pic.twitter.com/Zv1xwzNVdc — Slawomir Nitras (@SlawomirNitras) 29 stycznia 2019

Materiały "Gazety Wyborczej" skomentowała już wczoraj, jeszcze przed ich publikacją, rzeczniczka PiS i wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek.

"Pseudo rewelacje”o których tak dziś głośno na TT to kolejny art. GW o spółce Srebrna. Te same plotki i spekulacje, które słyszymy od lat. Poniżej odpowiedz BP PiS do red.Czuchnowskiego na przesłane pytania" - napisała.

„Pseudo rewelacje”o których tak dziś głośno na TT to kolejny art. GW o spółce Srebrna. Te same plotki i spekulacje, które słyszymy od lat. Poniżej odpowiedz BP PiS do red.Czuchnowskiego na przesłane pytania. pic.twitter.com/SqpZzxwcEA — Beata Mazurek (@beatamk) 28 stycznia 2019