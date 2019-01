"Gazeta Wyborcza" publikuje "taśmy Kaczyńskiego"

"Gazeta Wyborcza" ujawnia nagranie rozmowy Jarosława Kaczyńskiego z austriackim biznesmenem Geraldem Birgfellnerem, do której doszło 27 lipca 2018 roku. W czasie rozmowy poruszana jest kwestia budowy dwóch wieżowców przez spółkę Srebrna.

Srebrna to spółka należąca do fundacji Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego - w radzie tej fundacji zasiada Jarosław Kaczyński. Spółka planowała budowę dwóch wieżowców w centrum Warszawy - czym miał zająć się Gerald Birgfellner. Biznesmen przygotował m.in. projekt architektoniczny i strategię realizacji - ale Srebrna wstrzymała inwestycję. Teren, na którym miała powstać inwestycja, według Jarosława Kaczyńskiego, odebrany został "komunistom".

Poniżej dalsza część artykułu

Birgfellner to zięć kuzyna Kaczyńskiego, Jana Marii Tomaszewskiego. W rozmowie z lipca 2018 roku udział wziął Kaczyński, Birgenfellner, jego wspólniczka, a także brat cioteczny Kaczyńskiego Grzegorz Tomaszewski.

W wieżowcach, których budową miał zająć się Birgfellner miały się znaleźć hotel, biura, apartamenty i siedziba Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego. Wartość inwestycji miała wynieść 1,3 mld zł. Projekt miała realizować spółka Nuneaton na czele z Birgfellnerem. Wynagrodzenie, na jakie miał liczyć Austriak, to ok. 39 mln zł.

Inwestycja została jednak wstrzymana ponieważ Srebrna nie uzyskała od władz Warszawy pozwolenia na budowę i warunków zabudowy.

Birgfellner w czasie rozmowy z Kaczyńskim przedstawia dowody na to, że wykonał pracę, za którą nie uzyskał jednak zapłaty. Prezes PiS tłumaczy przyczyny wstrzymania inwestycji. - Doszły nowe elementy. Operacja Śpiewaka, nowego kandydata na prezydenta, syna "bardzo ostrego żydowskiego profesora" (Pawła Śpiewaka - red.). Postawił zarzuty: partia buduje wieżowiec - mówi. - Po pierwsze nie dostaniemy wuzetki (warunków zabudowy), jak nie wygramy tych wyborów. Po drugie, w tej chwili jest jeszcze atak z jeszcze jednej strony - mówi.

Kaczyński dodaje, że w Warszawie PiS-owi będzie bardzo trudno wygrać wybory. - W Polsce łatwiej, ale też niełatwo, natomiast, ale to jest dużo bardziej prawdopodobne, niż wygrać w Warszawie - mówi prezes PiS. - Bo no po prostu tak jest - tłumaczy.

O zwycięstwie Lecha Kaczyńskiego w wyborach na prezydenta Warszawy w 2002 roku mówi, że wygrał i to z bardzo dużą przewagą, ale to była "specyficzna sytuacja".

- Ja bym chciał zapłacić, tylko że do tego muszą być podstawy w papierach. Gdyby do tych wszystkich opracowań, które tu są, były dołączone rachunki - mówi Kaczyński, gdy Austriak przedstawia mu dowody na wykonanie przez siebie prac w związku z planami inwestycji. Prezes PiS sugeruje też, by Birgfellner wystąpił o zapłatę do sądu. - Ja wtedy będę mógł być może jakoś w tej sytuacji przekonać zarząd do tego, żeby poszli na ugodę - podkreśla dodając, że jako świadek w sądzie potwierdzi wykonanie prac przez Birgfellnera.

Według "Gazety Wyborczej" prawnicy Birgfellnera - Roman Giertych i Jacek Dubois - w piątek zawiadomili warszawską prokuraturę o "uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego" polegającym na "dokonaniu oszustwa wielkich rozmiarów".