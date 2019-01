Grecja: Premier chce ponownego wotum zaufania po dymisji ministra

Premier Grecji Alexis Cipras wezwał do "natychmiastowego: głosowania w parlamencie w sprawie wotum zaufania dla jego rządu, w związku z rezygnacją jednego z ministrów, przeciwnego zmianie nazwy kraju przez Macedonię.

Minister obrony Grecji, lider prawicowego ugrupowania Niezależni Grecy (ANEL), Panos Kammenos, podał się do dymisji w związku ze sporem o przyjęcie przez sąsiednią Macedonię nazwy Macedonia Północna.

Kammenos od miesięcy sprzeciwiał się porozumieniu z sąsiednią Macedonią, które kończyło wieloletni spór o nazwę państwa, które dotychczas występowało pod nazwą Była Republika Jugosłowiańska Macedonia (FYROM), a obecnie przyjęło nazwę Macedonia Północna, na co zgodził się rząd w Atenach.

- Sprawa nazwy Macedonii... nie pozwala mi nie poświęcić fotela ministra - powiedział Kammenos po spotkaniu z premierem Alexisem Ciprasem w niedzielę rano. Kammenos zapowiedział też wycofanie sześciu polityków swojej partii z ministerialnych stanowisk w rządzie.

- Przejdziemy od razu do odnowienia zaufania do naszego rządu przez parlament, w celu kontynuowania najważniejszych spraw dla naszego kraju - zapowiedział w odpowiedzi premier Cipras. Nie podał, kiedy dojdzie do głosowania ws. wotum zaufania dla jego rządu, ale agencja prasowa ANA twierdzi, że debata na temat głosowania może rozpocząć się już we wtorek.

Kammenos zapowiedział, że będzie głosował przeciwko rządowi, ponieważ jego poparcie oznaczałoby popieranie umowy z Macedonią. Zarzucił, że porozumienie jest "antykonstytucyjne" i wezwał do przeprowadzenia referendum w tej sprawie, razem z majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Cipras liczy, że rząd - obok 145 parlamentarzystów jego lewicowej partii Syriza - poprze niewielka prounijna partia To Potami oraz koledzy partyjni Kammenosa z partii ANEL, którzy nie zgadzają się ze stanowiskiem swojego lidera.