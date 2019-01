Żona Pawła Adamowicza zaapelowała do Jurka Owsiaka

Żona zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza zwróciła się do Jurka Owsiaka, by nie przestawał kierować Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.

Na konferencji prasowej prezes WOŚP Jerzy Owsiak poinformował, że rezygnuje z kierowania fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

- Ta nienawiść w moją stronę, w stronę fundacji, grzeje od 25 lat. Od 25 lat staczam boje z ludźmi, którzy mi grożą. Niestety, polski wymiar sprawiedliwości i policja nie dają sobie z tym rady - przekazał dotychczasowy szef fundacji.

Wiele osób nie zgadza się z decyzją Owsiaka. Pojawiły się apele, by zmienił swoją decyzję. Głos zabrała również wdowa po tragicznie zmarłym prezydencie Gdańska Pawle Adamowiczu.

- Pamiętajcie, Paweł został zamordowany na Światełku do Nieba. Ja proszę, żeby Jurek Owsiak kierował Orkiestrą dalej. Bo on zawsze obiecywał, że gra do końca świata i jeden dzień dłużej. W niedzielę ten świat skończył się dla Pawła, zmienił się dla naszej rodziny, ale on się nie skończył. Jurku, zmień swoją decyzję i graj z nami dalej. Zwyciężymy, siema! - powiedziała.

- Bardzo kochał wszystkich ludzi. Dostaję ogromną ilość wiadomości z różnych stron Polski, spoza kraju. Niewyobrażalne jest to dla ludzi, że nienawiść może być tak wielka. Paweł zawsze był pozytywny. Pamiętacie go uśmiechniętego, zagadującego ludzi na ulicy. On chciał, żeby to miasto było otwarte dla wszystkich. Nieważne było, kto w jakim mówi języku, w jakim mieszka domu, gdzie pracuje, jaki ma kolor skóry, ale także kogo kocha - dodała Magdalena Adamowicz.

