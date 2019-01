Holandia nie wyrzuci Brytyjczyków po twardym brexicie

Nawet gdyby doszło do tzw. twardego brexitu, po 29 marca, gdy Wielka Brytania opuści UE, każdy Brytyjczyk, który obecnie mieszka w Holandii będzie mógł nadal legalnie przebywać w tym kraju - czytamy w komunikacie na stronie holenderskiego ministerstwa sprawiedliwości.

W przypadku wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia z Brukselą (taki scenariusz jest możliwy, jeżeli brytyjska Izba Gmin 15 stycznia odrzuci wynegocjowane przez Theresę May porozumienie) dojdzie do zerwania praktycznie wszystkich więzi łączących dotychczas Wielką Brytanię z państwami UE. Brytyjczycy automatycznie stracą więc prawo do swobodnego przemieszczania się i osiadania w krajach Unii Europejskiej.

Poniżej dalsza część artykułu

W Holandii mieszka ok. 45 tys. pełnoletnich Brytyjczyków, którzy mają otrzymać list z wezwaniem przez Służbę ds. Imigracji i Naturalizacji (IND), która przyzna im tymczasowe prawo pobytu w Holandii na wypadek twardego brexitu.

Holenderski rząd zapewnia, że każdy obywatel Wielkiej Brytanii, który zamieszkał w Holandii przed 29 marca będzie mógł nadal mieszkać, pracować i studiować w tym kraju, nawet jeśli Wielka Brytania opuści Unię bez porozumienia.

Po otrzymaniu prawa do tymczasowego pobytu w Holandii Brytyjczycy mają mieć 15 miesięcy na wystąpienie o prawo stałego pobytu. To samo będzie dotyczyć również członków ich rodzin nie pochodzących z kraju należącego do UE.

Ponadto Brytyjczycy otrzymujący w Holandii świadczenia na dziecko lub świadczenia zdrowotne nadal będą mogli je otrzymywać w przypadku twardego brexitu.