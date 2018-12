Jair Bolsonaro chce więcej broni dla Brazylijczyków

Brazylijski skrajnie prawicowy prezydent-elekt Jair Bolsonaro zapowiedział, że planuje wydać dekret zezwalający wszystkim niekaranym Brazylijczykom na posiadanie broni palnej

Słowa przyszłego prezydenta Brazylii zostały z zadowoleniem przyjęte przez obywateli, którzy chcieli zmian w surowym prawie dotyczącym posiadania broni.

W trakcie swojej kampanii prezydenckiej Jair Bolsonaro zobowiązał się do zmiany prawa dotyczącego broni, które zawiera różne przeszkody biurokratyczne i prawne dla osób chcących nabyć broń palną. Przesłanie to przemówiło do wielu Brazylijczyków, którzy chcą zapewnić sobie lepszą ochronę.

Bolsonaro urząd prezydenta obejmuje 1 stycznia. O planowanym dekrecie poinformował na Twitterze, jednak nie przedstawił szczegółów tego rozwiązania. Kongres omawia już środki mające na celu złagodzenie przepisów dotyczących kontroli broni.

Słowa Bolsonaro to również dobra wiadomość dla producentów broni. W oczekiwaniu na zwycięstwo Bolsonaro i dotrzymanie przedwyborczej obietnicy Firma Taurus Armas SA w ciągu roku poprawiła swoje wyniki o 88 proc.