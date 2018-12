Olszewski: Słowa Wałęsy o Putinie nie szokują. Wcześniej utrudniał wejście do NATO

- Tego typu słowa nie są w wydaniu Wałęsy żadnym zaskoczeniem - stwierdził były premier Jan Olszewski, komentując wywiad Lecha Wałęsy dla rosyjskiej agencji RIA Novosti, w którym były prezydent chwalił Władimira Putina.

Były prezydent Lech Wałęsa kilka dni temu udzielił wywiadu rosyjskiej agencji RIA Novosti. W rozmowie chwalił Władimira Putina, który "z tej dużej polityki ma rację, a nie widzi tych elementów prostych", stwierdził też, że Polsce "bliżej do Moskwy niż do Nowego Jorku". Bronił za to rozbiórki radzieckich pomników w Polsce.

Obszerny fragment wywiadu zacytował propagandowy portal informacyjny Kremla Sputnik.

- Tego typu słowa nie są w wydaniu Wałęsy żadnym zaskoczeniem - skomentował w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl Jan Olszewski.

Były premier przypomniał, że "Lech Wałęsa jako prezydent robił wszystko, by wejście Polski do NATO i integrację z Zachodem utrudnić". - W przeddzień mojej wizyty w Stanach Zjednoczonych, Wałęsa wyskoczył z propozycją tzw. NATO bis. Było to kompletne zaskoczenie dla wszystkich, a ze mną, jako premierem ta koncepcja nie była w ogóle konsultowana - tłumaczył Olszewski.

- NATO bis miało być jakimś sojuszem obronnym państw Europy Środkowej i Wschodniej. Trudno sobie wyobrazić, by prędzej czy później wiodącej roli w całym naszym regionie nie odgrywała Rosja. I akurat dzień przed moją wizytą w Stanach Zjednoczonych, przed bardzo ważnymi rozmowami z amerykańskim prezydentem, Wałęsa zgłasza coś takiego - dodał były premier.