Kuba przywraca komunizm w konstytucji

Władze Kuby zdecydowały, że w konstytucji powinno się jednak znajdować sformułowanie o "dążeniu do społeczeństwa komunistycznego". Usunięcie tego sformułowania wywołało niepokój tysięcy obywateli.

Na Kubie trwają prace nad projektem znowelizowanej konstytucji. W pierwotnej wersji projektu usunięto z niego sformułowanie o dążeniu do społeczeństwa komunistycznego".

Ale to, jak powiadomiła wczoraj państwowa kubańska telewizja, "wzbudziło niepokój wśród tysięcy obywateli".

Poniżej dalsza część artykułu

Projekt konstytucji nad którym pracuje zgromadzenie narodowe, ma zastąpić ustawę zasadniczą z epoki sowieckiej i lepiej odzwierciedlić zmiany zachodzące w społeczeństwie i gospodarce Kuby - na przykład uznać własność prywatną czy małżeństwa tej samej płci, choć z tego ostatniego pomysłu na razie zrezygnowano.

Pomysł usunięcia wzmianki o komunistycznym charakterze państwa kubańskiego został poddany ogólnokrajowym konsultacjom. Tysiące obywateli wezwały władze do przywrócenia tego zapisu - przekonuje kubańska telewizja.

Włączono go więc na powrót do projektu konstytucji, nad którym obecnie debatuje zgromadzenie narodowe.

- Prawdziwym rewolucjonistą jest ten, kto stara się przekraczać granice możliwości, dlatego musimy podtrzymać dążenie do komunizmu - mówił wczoraj poseł Yusuam Palacios.

Włączenie komunizmu do konstytucji to zaledwie jedną z 760 poprawek, jakie zostaną naniesione na pierwotny projekt kubańskiej ustawy zasadniczej. Jeśli zostanie on zaakceptowany przez zgromadzenie narodowe - 24 lutego odbędzie się ogólnonarodowe referendum.

Kubańskim władzom zależało, aby konstytucja powstała zgodnie z zasadami demokracji partycypacyjnej. Krytycy tej idei zauważają jednak, że fundamenty kubańskiego państwa nigdy nie były przedmiotem dyskusji.