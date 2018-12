Premier Trudeau chce ograniczyć dostęp do broni w Kanadzie

Premier Justin Trudeau zapowiedział w rozmowie z kanadyjskim radiem w rocznicę masakry w École polytechnique de Montréal w Montrealu (w 1989 roku zginęło tam 14 osób z rąk 25-latka uzbrojonego w broń palną, który twierdził, że "walczy z feminizmem") zapowiedział, że jego rząd chce ograniczyć dostęp do broni palnej w Kanadzie.

Na pytanie, czy rozważa całkowity zakaz posiadania broni przez osoby prywatne w Kanadzie, Trudeau odpowiedział, że nie wyklucza tego.

Premier stwierdził następnie, że jego rząd przygląda się różnymi możliwościami działania jeśli chodzi o prawo dostępu do broni. Dodał, że celem jest "ograniczenie przestępcom łatwego dostępu do pistoletów, a także broni szturmowej".

W 2015 roku Trudeau w kampanii wyborczej obiecywał, że doprowadzi do zniknięcia z ulic Kanady pistoletów i karabinów, ale obecnie zwolennicy ograniczenia dostępu do broni krytykują rząd Trudeau za to, iż ten nie podjął żadnych działań w tym zakresie.

W 2012 roku rząd Stephena Harpera, poprzednika Trudeau, zlikwidował rejestr broni długiej, który zawierał informacje o właścicielach tego typu broni i ich numerach. Wciąż jednak posiadacze broni muszą mieć pozwolenie na jej posiadanie.