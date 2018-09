Finlandia skończy z nieskończoną liczbą wniosków o azyl? fotolia.com

Obecnie ok. połowa podań o azyl rozpatrywanych przez Fińską Służbę Imigracyjną to wnioski złożone po raz kolejny przez imigrantów. Fińskie prawo pozwala bowiem imigrantom odnawiać podanie o azyl nieskończenie wiele razy. Wkrótce może się to jednak zmienić - podaje yle.fi.