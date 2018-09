PO apeluje do Dudy o wycofanie się ze słów o UE. "Nie możemy udawać, że ich nie słyszeliśmy"

Treść apelu brzmi: "My samorządowcy sprzeciwiamy się wszelkim próbom wyjścia Polski ze struktur Unii Europejskiej".

To reakcja na wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy w Leżajsku sprzed kilku dni.

- Kiedy nasze sprawy zostaną rozwiązane, będziemy się zajmowali sprawami europejskimi, a na razie niech nas zostawią w spokoju i pozwolą nam naprawiać Polskę - mówił na Podkarpaciu prezydent.

Duda podczas spotkania z mieszkańcami Leżajska podkreślał, że Polacy "mają prawo do tego, by się sami rządzić i decydować o tym, jaki Polska ma mieć kształt, i decydować o tym, w jaki sposób będziemy naprawiali instytucje w Polsce zbutwiałe cały czas i cały czas gryzione jeszcze starymi systemowymi rozwiązaniami".

Prezydent wyraził też nadzieję, iż na zakończenie kadencji obecnego parlamentu, a także kadencji prezydenta Polacy będą mieć przekonanie, iż rządzący myślą o obywatelach, a nie "wyimaginowanej wspólnocie, z której dla nas niewiele wynika".

Andrzej Duda musi wycofać się ze swoich słów o Unii Europejskiej. To dzięki wysiłkowi milionów Polaków staliśmy się członkami rodziny europejskiej, słowa o wyimaginowanej wspólnocie to kolejny krok do wyprowadzenia Polski z UE. Posłuchajcie apelu @SchetynadlaPO i @trzaskowski_ pic.twitter.com/qS4GC5GKBN