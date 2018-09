Sondaż: Czy Biedroń powinien założyć nowy ruch polityczny

Czy Robert Biedroń powinien wrócić do polityki ogólnokrajowej i założyć nowy ruch polityczny? Odpowiedź w sondażu SW Research dla serwisu rp.pl.

- Chcę zmienić oblicze naszej polityki - zadeklarował Robert Biedroń, ustępujący prezydent Słupska na wtorkowej konferencji prasowej w Warszawie. Zapowiedział stworzenie do lutego nowego projektu politycznego. - Inna polityka jest możliwa – przekonywał.

- Ludziom potrzebna jest jakaś nadzieja w tej naszej beznadziei. Z jednej strony rosnące w siłę PiS. Z drugiej – opozycja, która nie jest w stanie przebić szklanego sufitu. Od trzech lat sondaże opozycji, szczególnie Platformy i Nowoczesnej, się nie zmieniają, a jeżeli tak – to na gorsze. Potrzebna jest nowa energia i nowe rozdanie. Coś, co przywróci nadzieję, że dla Polski jest dobra przyszłość – precyzował później w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”. https://www.rp.pl/Polityka/309049906-Biedron-Wiem-jak-zabrac-elektorat-PiS-owi.html







Największa grupa respondentów, czyli 35 proc., uważa, że Robert Biedroń powinien wrócić do polityki ogólnokrajowej i założyć nowy ruch polityczny, ale odsetek jedynie o 4 punkty procentowe mniejszy jest przeciwnego zdania. Co trzeci ankietowany nie ma żadnego zdania w tej kwestii.

- Wraz ze wzrostem wieku rośnie odsetek ankietowanych, którzy są za tym, żeby Robert Biedroń wrócił do polityki ogólnokrajowej – z 30 proc. wśród osób do 24 lat, do 38 proc. wśród badanych powyżej 50. roku życia. Tego zdania są też częściej osoby o wykształceniu wyższym (39 proc.), dochodzie netto od 3001 do 5000 zł (41 proc.) oraz respondenci z miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (43 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

„Biedroń ma w kieszeni dwie karty atutowe: pozytywny dorobek samorządowy jako prezydent Słupska i kartotekę nie obciążoną udziałem w którymś z dotychczasowych rządów. To całkiem sporo. Ale czy wystarczająco? Pierwszym poważnym testem dla nowej inicjatywy będzie wynik w wyborach samorządowych wiceprezydent Słupska Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej. Jeśli przegrałaby wybory – nowy ruch Biedronia już na starcie wytraciłby impet” – komentuje Zuzanna Dąbrowska.