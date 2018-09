"NYT": Władze USA rozmawiały o zorganizowaniu puczu w Wenezueli

Przedstawiciele administracji Donalda Trumpa odbywali tajne spotkania z przedstawicielami wenezuelskiej armii niechętnymi rządzącemu krajem prezydentowi Nicolasowi Maduro w 2017 roku i dyskutowali z nimi plany obalenia prezydenta Wenezueli - pisze "New York Times".

"New York Times" powołuje się na przedstawicieli amerykańskich władz i byłego dowódcę wenezuelskiej armii, który miał brać udział w tych rozmowach.

Biały Dom odmówił komentarza na szczegółowe pytania w tej sprawie. Wydał tylko oświadczenie, w którym czytamy, że ważne jest "angażowanie się w dialog z wszystkimi Wenezuelczykami, którzy pragną demokracji", aby "doprowadzić do pozytywnej zmiany w kraju, który cierpi tak bardzo pod rządami Maduro".

Jednakże - jak pisze "NYT" - jednym z uczestników rozmów o puczu był przedstawiciel wenezuelskiej armii, który znajduje się na liście osób objętych sankcjami przez USA. Mężczyzna ten, podobnie jak inni przedstawiciele aparatu bezpieczeństwa Wenezueli, jest oskarżany przez Waszyngton o przestępstwa takie jak torturowanie krytyków władz, pozbawianie wolności setek opozycjonistów, przemyt narkotyków i współpracę z Rewolucyjnymi Siłami Zbrojnymi Kolumbii (FARC) - organizacją uznawaną za formację terrorystyczną przez USA.

Ostatecznie, po rozmowach z Wenezuelczykami, Waszyngton nie zdecydował się na wsparcie puczu, a plany jego zorganizowania zostały na razie porzucone.

Do rozmów miało dojść po kontakcie nawiązanym przez Wenezuelczyków chcących obalić Maduro z Amerykanami za pośrednictwem jednej z ambasad USA w Europie. Dyplomata wysłany na rozmowy miał "przysłuchiwać się" temu co ma do powiedzenia strona wenezuelska. Po pierwszym spotkaniu raportował, że Wenezuelczycy, którzy się z nim spotkali, "nie mają żadnego szczegółowego planu" obalenia Maduro i że liczą pod tym względem na pomoc i pomysły od USA.

Z kolei wenezuelski dowódca, który miał brać udział w rozmowach zapewnia, że niedoszli puczyści "nigdy nie prosili o interwencję wojskową USA w Wenezueli". Wenezuelczycy mieli prosić USA o dostarczenie systemów służących puczystom do bezpiecznej komunikacji - ale prośba ta została odrzucona. Z informacji "NYT" wynika, że do puczu w Wenezueli miało dojść pierwotnie 20 marca 2017 roku, potem w maju, tuż po wyborach prezydenckich. Ostatecznie jednak do przewrotu nie doszło.

Maduro wielokrotnie oskarżał USA o to, że kraj ten chce dokonać imperialistycznej agresji na Wenezuelę. Maduro oskarża też USA i kraje Zachodu o kryzys gospodarczy, w jakim pogrążony jest jego kraj (w rzeczywistości powodem kryzysu jest uzależnienie znacjonalizowanej w dużej mierze gospodarki i budżetu państwa od wysokich cen ropy, które kilka lat temu załamały się doprowadzając do załamania gospodarczego w Wenezueli).

W sierpniu, w czasie przemówienia wygłaszanego przez Maduro, w pobliżu prezydenta eksplodowały materiały wybuchowe znajdujące się na dronach. Prezydentowi nic się nie stało.