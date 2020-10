Koronawirus: MSZ ostrzega przed wyjazdami za granicę MSZ ostrzega przed wyjazdami za granicę. Adobe Stock

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaapelowało do obywateli Polski, by poważnie przemyśleli wyjazdy zagraniczne. Resort ostrzega, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej powroty do kraju mogą być utrudnione.