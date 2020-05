Ulga mieszkaniowa: trudniej o ulgę w czasie epidemii koronawirusa

Epidemia sprawiła, że transakcji na rynku nieruchomości jest mniej. Zarówno sprzedający, jak i kupujący chcą przeczekać okres niepewności. Trudniej też załatwić sprawy urzędowe związane z taką transakcją. Niezależnie jednak od tego podatnicy, którzy sprzedali nieruchomość w 2018 r. i chcą skorzystać z ulgi mieszkaniowej, mają czas do końca 2020 r. Muszą zainwestować pieniądze ze sprzedaży w nową nieruchomość, jeśli nie zrobili tego wcześniej. Ministerstwo Finansów nie wydłuży dwuletniego okresu ze względu na epidemię czy też na wynikające z niej pogorszenie sytuacji finansowej podatników.

Z ulgi mieszkaniowej mogą skorzystać podatnicy, którzy sprzedali nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia. Unikną zapłaty 19 proc. podatku dochodowego, jeśli cały przychód ze sprzedaży zainwestują we własne cele mieszkaniowe. Możliwości jest wiele. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o PIT np. nowe mieszkanie, dom, działka pod budowę lub remont starego lokum. Można też spłacić kredyt zaciągnięty wcześniej na własne cele mieszkaniowe lub kupić nieruchomość w innym kraju UE. Przepisy obowiązujące do końca 2018 r. przewidywały, że należy to zrobić w ciągu dwóch lat, licząc od końca roku, w którym sprzedano nieruchomość.