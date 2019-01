Interpretacja ogólna MF w sprawie warunków zastosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów z praw autorskich

Jest szansa na wyjaśnienie wątpliwości w sprawie stosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów z praw autorskich.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt interpretacji ogólnej w sprawie warunków zastosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów. Zaprasza zainteresowanych do konsultacji w tej sprawie.

Przypomnijmy, że prawo do 50 proc. kosztów uzyskania przychodów ma wiele twórczych zawodów, m.in. architekci, pisarze, plastycy, muzycy, naukowcy, aktorzy, reżyserzy, publicyści, tłumacze czy programiści komputerowi. Dzięki uldze mają mniejszy dochód, płacą niższy podatek i w efekcie dostają większą pensję. Ostatnio jednak fiskus coraz rygorystyczniej podchodził do warunków stosowania tej preferencji. Wydawał niekorzystne dla podatników interpretacje indywidualne, kwestionując opisywane zasady rozliczania wynagrodzeń za twórczą pracą. Trudno było też na podstawie tych interpretacji wywnioskować, jakie procedury stosować, aby zabezpieczyć się przed interwencją urzędników.

Jest szansa, że się to zmieni. Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje w sprawie interpretacji ogólnej. Ma chronić twórców oraz firmy, które rozliczają ich wynagrodzenia przed negatywnymi konsekwencjami sporu z fiskusem.

Ministerstwo przedstawiło też projekt interpretacji. Co w nim znajdziemy? Przede wszystkim potwierdzenie, że honorarium autorskie może być częścią wynagrodzenia pracownika. Aby zastosować do niego 50 proc. koszty musi powstać utwór będący przedmiotem prawa autorskiego. Trzeba mieć na to dowody. Z projektu wynika, że wystarczy oświadczenie pracodawcy i pracownika stwierdzające, że została wykonana praca twórcza, jeżeli określa, jakie utwory powstały. Pracodawca musi te utwory przyjąć (co potwierdzać może np. zapis w ich ewidencji).

Należy też wyodrębnić honorarium autorskie od innych składników wynagrodzenia. Jak to zrobić? Przepisy oraz orzecznictwo tego nie przesądzają. Ministerstwo chce dopuścić procentowe, a nie tylko kwotowe, określenie autorskiego honorarium. Powinno to ułatwić rozliczenie takich wynagrodzeń.

Resort finansów wyraźnie jednak zaznacza, że niewystarczające jest procentowe określenie w umowie o pracę czasu przeznaczonego na działania twórcze. Nie wynika bowiem z tego, czy rzeczywiście powstał jakikolwiek utwór.

Ministerstwo zakłada też, że 50 proc. koszty można zastosować przy honorarium wypłacanym zaliczkowo. Jego zdaniem nie ma przeszkód, aby ulgę stosować przy wypłacie wynagrodzenia za miesiąc, w którym pracownik był na urlopie albo zwolnieniu lekarskim, jeśli jest to zaliczka.

W projekcie interpretacji przedstawione są też zasady opodatkowania zarobków osób tworzących programy komputerowe. Preferencyjne koszty można zastosować także przy rozliczaniu ich wynagrodzeń, trzeba jednak pamiętać, aby z umowy o pracę wynikało, że pracownik przenosi prawa do programów na pracodawcę.

Opinie w sprawie interpretacji o 50 proc. kosztach uzyskania przychodów można przesyłać do Ministerstwa Finansów do 18 stycznia br.