Prof. Maria Sroczyńska: Młodzi ambitni i sfrustrowani

Rodzice z pokolenia powojennego boomu demograficznego wychowali dzieci na ludzi ambitnych, o dużym potencjale rozwojowym, ale narcystycznych i roszczeniowych, słabo radzących sobie w bezpośrednich relacjach międzyludzkich, nieodpornych na przyziemne trudy i porażki - mówi prof. Maria Sroczyńska, socjolog.

Plus Minus: Po sieci krąży mem ze zdjęciem Grety Thunberg podpisany: „moje pokolenie uaktywni ruch, który spowoduje rewolucję". Sądzi pani, że naprawdę będą w stanie oderwać się od smartfona?

Tego nie wiemy. Dla wielu młodych ludzi smartfon to wręcz „stan umysłu". Współczesne młode pokolenie w ogóle mocno różni się od swoich poprzedników. Ekologia staje się dziś nową religią, bez względu na fakty. Nie wiemy przecież, na ile zmiany klimatu wynikają z natury, a na ile mamy na nie jakiś istotny wpływ. Opinie badaczy są podzielone, więc może warto zastosować w ocenie sytuacji arystotelesowską zasadę złotego środka. Za działalnością Grety Thunberg i jej podobnych stoją jednak pieniądze i polityka wielkich firm. Dla socjologa nie jest tajemnicą, że potężne korporacje różnych branż wywierają silny wpływ na kształtowanie postaw młodego pokolenia. Chodzi o to, by ulepić bezkrytycznego konsumenta i podtrzymywać kult pieniądza, zapewniając sobie tym samym długotrwały zysk....

