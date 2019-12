Warszawski luksus od Bogusz Center do Hermesa

Powoli stajemy się społeczeństwem, w którym podstawowe potrzeby są zaspokojone. Dlatego na Boże Narodzenie coraz rzadziej będziemy dawać prezenty praktyczne, a coraz częściej wyszukane, dla czystej przyjemności. W Warszawie jedne po drugich otwierają się luksusowe marki.

Niedługo po roku 2000 krążyła anegdota po Warszawie: przyjeżdżają menedżerowie Chanel, żeby szukać lokalizacji dla firmowego salonu. Centrum handlowe nie wchodzi w rachubę, musi być elegancka ulica, z równie eleganckim sąsiedztwem, chętnie w starej części miasta. Jedyne, co znajdują, to miejsce w Alejach Ujazdowskich, gdzie mieści się antykwariat Logos. Trochę zapyziałe miejsce, za to stylowe, z intelektualną tradycją, w dobrej kamienicy, jedna z najlepszych lokalizacji w stolicy. Ale Logos odmawia i Chanel odjeżdża z kwitkiem.

Pomijając wymowę tej anegdoty, nie wiadomo czy prawdziwej, bo Chanel jej nie potwierdza – luksus versus komercja – kwestia w niej postawiona wydaje się już nieaktualna. Gdyby poszukiwania powtórzyć dziś, nie byłoby kłopotu. W roku 2019 Warszawa ma wiele miejsc, które bez wstydu przyjęłyby najbardziej luksusową markę. Najnowszy to otwarty w zeszłym roku Hotel Europejski Raffles, który skupił na sobie całą uwagę stołecznego towarzystw...

