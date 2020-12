Marek Jurek: Rewolucja u nas kompromituje się sama

W sprawie wpisania do konstytucji, że źródłem wszystkich praw i wolności człowieka jest przyrodzona godność, przysługująca każdemu od poczęcia, Jarosław Kaczyński często zmieniał zdanie – mówi Marek Jurek (z lewej). Na zdjęciu: konferencja prasowa PiS, styczeń 2007

Jest różnica między paryskim „oddajcie władzę wyobraźni" a warszawskim „wypier...". Rewolucja może wygrać na dwa sposoby – zmieniając władzę albo zmuszając władzę do zmian. Obu tym wariantom trzeba zapobiec - mówi Marek Jurek, komentator i publicysta, były marszałek Sejmu RP.

Plus Minus: Pewnie jest pan zadowolony z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji embriopatologicznej?

Dobrze, że zostało praktycznie potwierdzone orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997 roku uznające prawo do życia od poczęcia za warunek funkcjonowania demokratycznego państwa prawa.

Nie martwi pana to, co się dzieje na ulicach? Wygląda to na powtórkę wojny ideologicznej z początku lat 90., kiedy rozpoczęła się dyskusja nad zakazem aborcji.

Obecna sytuacja jest zupełnie inna niż w 1993 roku, kiedy została uchwalona ustawa o ochronie życia, i niż w 1997 roku, kiedy Trybunał Konstytucyjny wystąpił w jego obronie, i inna niż w 2007 roku w czasie debaty konstytucyjnej. Nigdy wystąpienia aborcjonistyczne nie miały tej skali i gwałtowności jak obecnie.

Dlaczego tak jest?

Przez ostatnie lata władza zrobiła bardzo dużo, żeby zdemobilizować opinię występującą w obronie cywilizacji życia. Duża część wyborców prawicy uznała, że władza wszystko zro...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Nowa Prenumerata już w sprzedaży, poznaj pakiet korzyści! E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ