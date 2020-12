Mariusz Cieślik & Robert Górski: Orgia konserwatyzmu

Antidotum Edyty Górniak, zwycięski slalom prezydenta, wartości posła Pięty, no i wina Tuska.

W trakcie narkotyczno-gejowskiej orgii w Brukseli złapano węgierskiego europosła, członka konserwatywnej partii Fidesz. Czyżby o to chodziło Prezesowi, gdy zapowiadał Budapeszt w Warszawie? Na razie Budapeszt dotarł do Brukseli.

Przyłapany polityk, nazwiskiem József Szájer, znany jest powszechnie jako obrońca tradycyjnych wartości. Braterskie pozdrowienia z Polski wysłał mu podobno poseł Stanisław Pięta.

Kilka innych osób związanych z Europejską Partią Ludową też wpadło na wspomniane już gejowskie party (z narkotykami). Tak, tak, to jest to samo ugrupowanie, którym zarządza były polski premier. Znamy nawet takich, którym spodoba się stwierdzenie, że to wszystko wina Tuska.

Znając biografię Donalda Tuska, wiemy jednakowoż, że jeśli chodzi o używki, to przede wszystkim stawia na te z procentami. Ale sam się kiedyś pochwalił, że w dawnych czasach próbował też marihuany. Może nawet, w związku z tym, poprze wprowadzenie do polskiej konstytucji zapisu o leg...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Nowa Prenumerata już w sprzedaży, poznaj pakiet korzyści! E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ