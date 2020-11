Aleksander Hall. PiS to prawica rewolucyjna i populistyczna

Niewątpliwie tym, co miało istotny wpływ na fakt, iż nie udało mi się zbudować takiej prawicy, jaką sobie wymarzyłem, była moja decyzja o wejściu w skład rządu Tadeusza Mazowieckiego – uważa Aleksander Hall (z lewej). Na zdjęciu z Tadeuszem Mazowieckim w Płocku w czasie kampanii prezydenckiej, 28 października 1990 r.

Najbardziej bym obawiał się sytuacji, w której z jednej strony mamy obóz Kaczyńskiego, autorytarny, prowokujący, zagarniający coraz większe obszary władzy w Polsce, m.in. sądowniczej, a z drugiej strony wybijających się na czoło ludzi, którzy chcą odwetu - mówi Aleksander Hall, minister w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, działacz opozycji w PRL.

Plus Mnus: Prawica wymyśliła kompromis aborcyjny w 1993 roku i prawica go obaliła. Spodziewałby się pan tego?

To są dwie różne prawice. Odróżniają się genealogią ideową i drogą polityczną. Dziś obszar prawicy na scenie politycznej zajmuje Prawo i Sprawiedliwość oraz jego alianci – ugrupowanie, z którym absolutnie nie mogę się identyfikować. Krytykuję je od wielu lat, na długo przed przejęciem władzy w 2015 roku.

Dlaczego pan ich tak nie lubi?

PiS to prawica rewolucyjna, populistyczna, która patrzy na dużą część wyborców jak na klientelę do kupienia – albo pieniędzmi, albo podbijaniem bębenka. To nie jest prawica, która stawiałaby na dojrzały patriotyzm, myślenie w kategoriach interesu narodowego. Głównie wykorzystuje emocje. Na przykład podgrzewa spory z Unią Europejską pod hasłami obrony suwerenności. A rewolucyjna jest w tym sensie, że niszczy autorytet ważnych instytucji państwowych i nie buduje innych, które cieszyłyby się autorytetem. Ich wizja pańs...

