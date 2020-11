Wiele twarzy Viggo Mortensena Viggo Mortensen za kamerą na planie debiutanckiego filmu „Jeszcze jest czas” materiały prasowe

Viggo Mortensena znamy z kreacji we „Władcy Pierścieni" i „Green Book". Chciał przyjechać do Polski na pokaz swego reżyserskiego debiutu w Toruniu na Camerimage. Nagły lockdown kultury go zatrzymał, ale jego film „Jeszcze jest czas" wystartuje w konkursie.