Zbigniew Rokita: Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku – fragment

W tym czasie w regionie ujawniają się niepodległościowcy lub separatyści – zależy od perspektywy. Pierwsze powojenne lata to czas, gdy mówi się „sprawdzam" różnym projektom państwowym. Projekt narodu i państwa górnośląskiego był bardzo teoretycznym konstruktem wąskiej grupy. W porównaniu z ukraińskim czy czeskim był zupełnie nieprzygotowany. Ślązaków z tego czasu lepiej jest porównać do Białorusinów. Sto pięćdziesiąt lat temu ich ruchy narodowe były z grubsza w podobnym miejscu, czyli były mirażem. I choć nawet w 1918 roku projekt państwa białoruskiego nie był wiele lepiej przygotowany niż projekt państwa górnośląskiego, to dziś nikt nie podważa już istnienia Białorusi jako osobnego bytu ani odrębności narodowej jej obywateli. Dla Ślązaków również wszystko mogło potoczyć się zupełnie inaczej. Sto pięćdziesiąt lat temu białoruskość mogła rozwinąć się na kilka sposobów: mógł powstać naród wschodniosłowiański, w którym rozpłynęłyby się ukraińskość, rosyjskość i białoruskość; mogły powieść się projekty asymilacyjne polski i rosyjski; mógł wyodrębnić się naród białoruski; ludzie mogli też nie dokonywać wyboru narodowego, uważając się nadal za „tutejszych". Co ciekawe, zrealizowały się wszystkie te warianty jednocześnie, żaden nie wykluczał pozostałych. Ze śląskością było wtedy podobnie. Czekało ją bądź rozpłynięcie się w niemieckości, czeskości i polskości, bądź zaistnienie w ramach odrębnego narodu, bądź okopanie się w „tutejszości". I również wszystkie te scenariusze się wydarzyły, choć scenariusz narodowy w najmniejszym stopniu – głównie dlatego, że w przeciwieństwie do Białorusinów Ślązacy nie otrzymali po I wojnie światowej nawet erzacu państwowości, jakim była Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka. Choć nie trzeba mieć narodu, by otrzymać państwo. W wielu sytuacjach nie naród tworzył państwo, ale odwrotnie: tak było w przypadku nie tylko Białorusinów, ale też Boszniaków, Kirgizów, Azerbejdżan czy Mołdawian.

– Niepodległość Górnego Śląska była niemożliwa, gdyż Brytyjczycy nie przekonali do tego pomysłu ani Francuzów, ani Amerykanów, ani nawet Włochów. W niczyim interesie nie leżało, aby Londyn tworzył w Europie własne kolonie. Gdy więc Londyn spostrzegł, że nie przejmie kontroli nad regionem, mówiąc o niepodległości, prowadził grę mającą doprowadzić do plebiscytu. Brytyjczycy nie chcieli, aby cały Górny Śląsk znalazł się w polskich rękach – mówi Andrzej Chwalba.

– Chcieli wyłączyć pewne obszary sporne spod kompetencji państwowych. Według premiera Lloyda George'a miał to być Górny Śląsk, ale też roponośny okręg borysławsko-drohobycki – mówi historyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego i znawca tego okresu profesor Andrzej Chwalba. – Chciał, aby było to terytorium mandatowe pod kuratelą Ligi Narodów. Tak samo przejmowano kolonie. Górny Śląsk miałby stać się czymś na kształt Mezopotamii czy Palestyny. Alianci oświadczyliby, że ze względu na toczące się konflikty i brak świadomości narodowej Ślązaków ci będą się mogli swobodnie rozwijać pod międzynarodowym protektoratem.

Przenikają się rozmaite motywacje. Tu nie ma liczb, badań socjologicznych. Jest suma obaw, nadziei rekonstruowana z ułamków. Jest też pewność, że opowieść o śląskim ludzie, który stanął do walki narodowowyzwoleńczej z niemieckim okupantem, to tylko wycinek rzeczywistości, a wycinki są prawdziwe dopóty, dopóki nie zaczyna się udawać, że nie są tylko wycinkami.

Polska każdą swoją granicę wyszarpuje zębami i pazurami – poza granicą z Rumunią, dawną austro-węgierską rubieżą Bukowiny i Galicji, jedyną, gdzie jakoś można się było dogadać. Na Górnym Śląsku powołuje się na Wilsonowskie prawo narodów do samostanowienia, co nie przeszkadza jej wchłonąć ogromnych terenów Europy Wschodniej, na których dominować będą inne narody, również mające ambicje niepodległościowe – Litwini, Ukraińcy czy Białorusini. Polacy w Polsce będą stanowić raptem dwie trzecie ludności. Idea Wilsona nie może się bowiem ziścić w regionie, gdzie narodów jest tak dużo. W Europie Środkowo-Południowo-Wschodniej często przebiega to tak: rozmontowuje się imperia, na ich miejscu powstają państwa średnie, które wchłaniają ogromne mniejszości narodowe i dla tych mniejszości same stają się zaborcami.

Pochłonie ona kilka tysięcy istnień, znaczna część z nich to cywile. Sytuacja co jakiś czas staje się tak napięta, że pęka jak wrzód i ludzie rzucają się sobie do gardeł. Później te kilkudniowe chaotyczne rozruchy nazwą powstaniami – pierwszym i drugim – ale wówczas są one tylko bardziej intensywnymi momentami codzienności. W tych latach nikogo nie dziwią bójki, draki, strzelaniny, zamachy.

Po ogłoszeniu traktatu wersalskiego na Górnym Śląsku starania o własne państwo słabną. Wielu działaczy niepodległościowych dołącza bądź do obozu polskiego, bądź do niemieckiego. Starają się wywalczyć taką samodzielność, jaka wydaje im się możliwa – na przykład status niemieckiego kraju związkowego na wzór Bawarii.

Temat żyje do dzisiaj – choć raczej jako część miejscowej mitologii, tak samo jak polska kolonia na Madagaskarze. Kazimierz Kutz mówił: „Wszystko byłoby inaczej, gdyby na początku XX wieku Śląsk stał się samodzielnym państwem. [...] Mógłby stać się taką środkowoeuropejską Szwajcarią. A tak Śląsk zawsze jest traktowany jako margines, jako ciało obce. A to w Niemczech, a to w Polsce".

Dominowałaby kultura niemiecka, prawdopodobnie postępowałaby germanizacja obywateli (głównie dobrowolna), którzy jednocześnie oddalaliby się od polskości. Po kilkunastu latach mogłyby silnie wybrzmieć postulaty powrotu do Niemiec, a Freistaat najpewniej podzieliłby los Austrii i w przededniu II wojny światowej zostałby wchłonięty przez Hitlera. Później bądź zostałby przyłączony do Polski, bądź byłby okupowany przez aliantów co najmniej do lat 50., aby następnie po dziś dzień zachować niezależność.

Średniowieczny dialekt

Do niedawna Niemcy miały nad Polską znaczną przewagę w walce o dusze Ślązaków. Była to przewaga natury ontologicznej – Niemcy istniały. Od niedawna Polska też istnieje, ale słowa dopiero stają się ciałem. To już zygota, a jeszcze relikwia. Powoli pokrywa się mięśniami, skórą, łapie wagę. Nie wiadomo, jakimi żyłami i arteriami obrośnie, czy obok Wisły i Bugu popłynie przez nie również Niemen, a może też Odra i Dniepr. Zyskuje nowe organy: Wilno, Lwów, Poznań, niektórzy marzą o Kijowie, Mińsku, Gdańsku. Ale to ciało ma wciąż słaby układ immunologiczny, nie wiadomo, czy zaś nie wyzionie ducha, jeśli przypałęta się byle choróbsko. Dla współczesnych nieistnienie Polski jest wszak stanem bardziej naturalnym niż jej istnienie. Bo tak Bogiem a prawdą, gdy przychodzi do plebiscytu, o odrodzonej Polsce Ślązacy wiele nie wiedzą. Polska jest plotką. Polska się rozstrzyga, nie wiadomo, na co się głosuje.

Górny Śląsk nigdy jeszcze nie był tak rozpolitykowany. Dyskutuje się w kopalniach, hutach, antryjach, na rynkach, placach, w sieniach, wszędzie. Ślązacy muszą się dobrze namyślić, bo to pierwsza taka granda. Zawsze to wielcy panowie strugali, gnietli i zmiatali tutejsze granice, teraz dziwi, że chcą poznać zdanie Pyjtra z Kieferstädtel czy Trudy z Pilchowitz. I choć walka toczy się tu przede wszystkim o przemysł i ziemię, to zdania dwóch milionów Ślązaków nie będzie można puścić zupełnie mimo uszu.

Wspomnień o podziałach, które przebiegały w poprzek rodzin, zachowało się całe mnóstwo. Najbardziej działa mi na wyobraźnię wzmianka polskiego działacza niepodległościowego Józefa Syski o rodzinie, w której matka była Niemką i przekonywała dzieci do Niemiec, a ojciec Ślązakiem ducha polskiego i przekonywał je do Polski. Zwolennicy jednej i drugiej opcji żyli razem od pokoleń i długo nie wiedzieli, że mają różne zdania, bo długo ich mieć nie musieli i nie mieli. Różne zdania w tej sprawie to nowa moda, franca, która dopiero się przypałętała.

Czytając o plebiscycie, trafiam na książkę „Osiem wieków Ostropy" pod redakcją Piotra Góreckiego, a tam – na ślad rolnika Josefa Krauthakela. Josef urodził się w 1839 roku i pochodził z obrosłej legendami „germańskiej" osady Schönwald (dziś część Gliwic o nazwie Bojków). Jedynej na przemysłowym Śląsku w pełni niemieckiej wsi. Za plebiscytu i później wioska pokazywana jest jako dowód na germański rodowód Śląska.

Jej mieszkańcy przybywają na Górny Śląsk z głębi Niemiec w średniowieczu. Na śląskie wsie osadników trafia na przestrzeni stuleci rój i na ogół rozpuszczają się w słowiańskim żywiole. Z schönwaldczykami jest inaczej. Tworzą zamkniętą społeczność, najczęściej zawierają małżeństwa między sobą i w ten sposób przez około siedemset lat, aż do 1945 roku, zachowają swój niespotykany nigdzie indziej średniowieczny dialekt.

Według gliwickich wspomnień efektem ubocznym małżeństw między bliskimi krewnymi była spora liczba upośledzeń. Dziewiętnastowieczny schönwaldzki proboszcz, widząc genetyczną degradację parafian, skłaniał prawdopodobnie kawalerów, aby szukali sobie kobiet w sąsiednich wsiach. Jednym z tych, którzy ruszyli przed siebie, był dwudziestoparoletni rolnik Josef.

Nie wiemy, czemu Josef opuścił znane i poszedł w nieznane, czy pytał też o panny na wydaniu w położonych bliżej Deutsch Zernitz lub Knurowie, czy śpiewał, gdy szedł przez okoliczne pola.

Wiemy, że doszedł do położonej kilka kilometrów na zachód Ostropy, do chałupy Koniecznych, którzy w okolicy gospodarzyli od zamierzchłych czasów. Wkrótce, w 1862 roku, w małym drewnianym ostropskim kościółku świętego Jerzego Josef ożenił się z dziewiętnastoletnią Marianną Konieczną, ratując w ten sposób schönwaldzkie geny przed poplątaniem. Wszystko to działo się, choć schönwaldczycy polskojęzycznych Ślązaków nazywali pouscher Dreck, polskim dziadostwem.

Od mojej babci wiem, że praprababka Johanna, żona Urbana, jako panna nosiła nazwisko Krauthakel. Wertuję książkę Góreckiego, stare parafialne księgi zgonów i narodzin, portale genealogiczne. Tak, wszystko się zgadza: praprababka Johanna Kieslich to córka Marianny i Josefa Krauthakelów.

Nagle w mojej głowie Johanna, moja prywatna Rzepicha, z postaci półlegendarnej staje się postacią historyczną. Okazuje się półschönwaldką, córką Josefa z Schönwaldu. Dzięki niej mogę podpiąć się pod mikroskopijną schönwaldzką cywilizację, o której mało kto już dziś pamięta, i skomplikować nieco swoją tożsamość. Od teraz jest bardziej dożarta. Postanawiam zaadoptować Krauthakelów i pamiętać o nich. Zastanawiam się, czy w dobie plebiscytu półschönwaldka Johanna i powstaniec śląski Urban spierali się ze sobą. Czy byli matką Niemką, która przekonywała dzieci do Niemiec, i ojcem Ślązakiem ducha polskiego, który przekonywał je do Polski?

W księdze zgonów parafii ostropskiej z 1874 roku znajdę później jeszcze wzmiankę o śmierci urodzonego w 1799 roku Clemensa Krauthakela, ojca Josefa. Widać syn zabrał do siebie na starość mojego prapraprapradziadka – zabrał, jak to się tu mówi, na wycug. Wertuję dalej, ale wcześniejsze pokolenia będą już tylko dziwnymi imionami zapisanymi trudnym do odczytania gotykiem, o których nigdy niczego się nie dowiem. Tutaj tak daleka pamięć to i tak trudno osiągalny luksus.

Zbigniew Rokita jest reporterem, pisze o Europie Wschodniej i Górnym Śląsku m.in. w „Tygodniku Powszechnym" i „Polityce". Wieloletni sekretarz redakcji dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia". Autor książki reporterskiej „Królowie strzelców. Piłka w cieniu imperium"

Fragment książki Zbigniewa Rokity, „Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku", która ukaże się za kilka dni nakładem Wydawnictwa Czarne, Wołowiec 2020

Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji