18 straconych lat Fotorzepa, Robert Pałka

Narosła we mnie złość na to, co się wydarzyło. Miałem przeświadczenie, że trzeba opowiedzieć o bezpodstawnym uwięzieniu Tomka Komendy szerokiej publiczności – mówi w rozmowie z Barbarą Hollender reżyser Jan Holoubek.