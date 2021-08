Wszechświat i cała reszta

Przewodnik po Wszechświecie" Lucy i Stephena Hawkingów zamknie prawdopodobnie serię ich książek napisanych razem – Stephen zmarł w 2018 roku. Wcześniej Lucy, córka fizyka, zapewniła sobie jego nazwisko na okładkach cyklu powieści o George'u, przeznaczonych dla młodzieży i przetłumaczonych na 40 języków. „Przewodnik" stanowi zwieńczenie tej twórczości, podając młodemu czytelnikowi podstawową dawkę wiedzy ma temat kosmosu i świata, w jakim żyjemy.

Cykl o George'u ma tu tyle do rzeczy, że artykuły o zjawiskach kosmicznych są wyjęte z książek, które się nań złożyły. Do tego dodano trochę informacji spoza astrofizyki autorstwa prawdopodobnie samej Lucy Hawking, dbającej, by książka wydawała się aktualna. Są więc wtręty o koronawirusie, o genetyce, o komputerach kwantowych i zwykłych, o zmianach klimatu i miastach przyszłości. Nie wiadomo, jaki związek ze Wszechświatem mają polityka i politycy, chyba tylko taki, że od nich zależą środki na badania.

Hasła rozdziały „Przewodnika" raz sprawiają wrażenie pisanych dla nastolatków, kiedy indziej zaś dla siedmiolatków. Nużące i nieznośne bywają starania autorów o komitywę i zażyłość z czytelnikiem. Przeważnie teksty są zbyt ogólne; raczej sygnalizują zjawiska niż je wyjaśniają.









To co w „Przewodniku" dobre i cenne, to sfera astrofizyki. Nie chodzi tylko o przedstawienie rzeczywistych teorii (względności, kwantowa) czy obiektów (gal...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl już od 9,90 zł za miesiąc! Wybierz najkorzystniejszą ofertę i zyskaj dostęp do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ