Jodie Foster. Od cudownego dziecka do ikony kina

W 1976 roku, jako trzynastolatka, przyjechała do Cannes z filmem Martina Scorsese „Taksówkarz". 45 lat później Jodie Foster odbierze na festiwalu Złotą Palmę za całokształt twórczości.

Cannes zmieniło moje życie" – powiedziała kilka tygodni temu Jodie Foster, laureatka dwóch Oscarów, z ponad 50 rolami filmowymi i czterema filmami, które sama wyreżyserowała. I dodała, że właśnie na festiwalu wspierającym kino autorskie zrozumiała, jaką drogą chce iść.

„Ona ucieleśnia wszystko, co dla artystów najważniejsze: nowoczesność, błyskotliwą inteligencję, niezależność i potrzebę wolności" – twierdzi z kolei Pierre Lescure, dyrektor festiwalu.

Jodie Foster zaczynała swoją karierę w czasach, gdy kino było potęgą. Gwiazdy nie rodziły się w dziesiątkach seriali, lecz na wielkim ekranie. Jedne były „fabrykowane" przez wielkie studia, inne starały się same budować swój wizerunek. Jodie Foster należała do tych drugich. Szukała wyzwań. „Są reżyserzy, którzy kochają podnośniki, efekty specjalne, wielkie spektakle – mówi. – Mnie to nie interesuje. Zawsze chciałam odwiedzać różne światy. Pracuję przy filmach, które pomagają mi odpowiedzieć sob...

