Anioł Polak: Wystarczy Ducha o światło poprosić

Drogi Piotrze kluczniku! Długo do Ciebie nie pisałem, ale teraz nadarza się okazja, by nadrobić te zaległości. Przyjmij moje najserdeczniejsze życzenia z okazji imienin i przekaż moje pozdrowienie również Pawłowi. Otrzymaliście już wprawdzie nagrodę za swoją wierną służbę Siewcy, ale niech dalej otacza Was swoją łaską.

Piotrze, nie pojmuję doprawdy, co się dzieje. Żar, jaki wylaliście z niebios na ziemię, jest wprost nie do zniesienia. Jakaż jest tego przyczyna? Czy kolejny raz czymś się naraziliśmy? Czy rzeczywiście nie dbamy o Ziemię i to, co się dzieje, jest tego efektem? Nie wierzę w to, że nie macie na to wpływu. Wszak macie moc sprawczą, by to zmienić. Dajcie zatem nieco ochłody. Lecz nie przesadźcie, proszę, w drugą stronę.

Ciekaw jesteś pewnie, co tu na ziemi słychać. Ano nic takiego. Jarosław sprawiedliwy wciąż toczy swoje spory z Grzegorzem z rampy i ich końca nie widać. Jedna i druga strona usztywniła swoje stanowiska. Skoro już temat stanowisk poruszyłem, to muszę Ci wspomnieć, że Jarosław ma drobny problem z Beatą z broszką, którą na europejskie salony posłał. Nie chce ona pretendować do obsady żadnego ważnego stanowiska. Wykręca się. Podobno nieznajomością języków. A przecież wystarczyłoby Ducha o światło poprosić. Wszak Tobie i pozostałym doradcom swego czasu da...

