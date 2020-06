Rasizm to pretekst? Ameryka płonie z powodu nierówności

Po drugie, jeżeli rozwarstwienie klasowe czarnych jest dokładnie takie samo jak rozwarstwienie klasowe białych, to absurdem jest mówienie wciąż o „systemowym rasizmie" czy „aparacie dyskryminacji". Gdyby takowy rzeczywiście istniał, to nie istnieliby czarni zamożniejsi niż ich biali sąsiedzi; nie istnieliby na żadnym szczeblu czarni politycy, którzy stanowią prawo (obowiązujące również białych) oraz nie istnieliby czarni policjanci, którzy to prawo (również wobec białych) egzekwują.

Teoria antypolityczna

Liberalizm współczesny niewiele ma wspólnego z historycznym. Klasyczny liberalizm nie był jeszcze świadomy tego, że proceduralna koncepcja wolności – gdzie fundamentem jest własność prywatna, nikt nie może zaś być zmuszany do niczego przez nikogo – nie jest wystarczająca do zbudowania na niej wspólnoty politycznej. Klasyczni liberałowie, a później libertarianie, wychodzili z założenia, że wszelkie pozostałe kwestie, to znaczy wartości, w jakich wychowuje się dzieci, wierzenia religijne i tym podobne, mogą współistnieć w ramach nakreślonej przez własność prywatną wolności.

Problem w tym, że tak pojmowany liberalizm nie jest użyteczny jako filozofia polityczna. Konsekwentne trzymanie się prywatnej własności i praw jednostkowych nie stanowi mocnego spoiwa dla budowania wspólnoty politycznej. System, który nikogo nie wyklucza – ponieważ liberalne uprawnienia jednostkowe są uniwersalne i przynależą wszystkim, bez względu na rasę, narodowość i inne cechy – jest z gruntu niepolityczny. Państwo zaś jest tworem politycznym, a więc musi wyznaczyć swoje granice i zdefiniować przeciwnika, „nas" i „ich". To wspólnota polityczna buduje treść pojęcia sprawiedliwości: co „należy" i „powinno się" robić. Liberalna koncepcja państwa na te pytania nie odpowiadała, one zaś nie mogły pozostać bez odpowiedzi.

To, że w ramach liberalnego porządku procedur narastają tendencje konserwatywne, nie jest więc paradoksem. Klasyczny liberalizm brany dosłownie doprowadził w Stanach Zjednoczonych do utrwalenia wspólnot raczej konserwatywnych pod względem obyczajowym, a także niechętnych wobec władzy centralnej. Amerykańscy konserwatyści (nie mylić z neokonserwatystami!) byli zawsze niechętni do prowadzenia wojen oraz wobec państwowego interwencjonizmu. Według jednego z najpopularniejszych obecnie myślicieli libertariańskich Hansa-Hermanna Hoppego ład oparty na prywatnej własności byłby z konieczności konserwatywny – to bowiem, co obserwujemy dziś jako elementy ideologii liberalizmu, jest konsekwencją pewnej bardzo konkretnej państwowej narracji.

Za Johnem Grayem możemy określić nowoczesny liberalizm jako świecką wersję chrześcijaństwa, ale z apokatastazą, czyli heretycką wiarą w to, że wszystko zmierza z powrotem do Boga na końcu czasów. Dla liberalizmu apokatastazą jest postęp – idea ciągłego „ulepszania ludzi" pod każdym względem. Jeżeli to ostatnie sformułowanie niesie ze sobą nieprzyjemne skojarzenia, to dzieje się tak nie bez przyczyny. W arsenale środków promowanych przez liberałów (m.in. przez twórczynię Planned Parenthood Margaret Sanger) stała również eugenika.

Postęp to bardzo określony kierunek zmian społecznych, który mógł zostać rozpoznany jedynie przez wykształconych i dobrze urodzonych członków elity, nie zaś przez wieśniaków (rednecks) uzbrojonych w Drugą Poprawkę i swoje prymitywne przekonania. Aby liberalizm mógł wygrać, musiał porzucić ideę prymatu wolności indywidualnej i uniwersalnych praw jednostkowych.