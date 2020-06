Mariusz Cieślik & Robert Górski: Kiedyś NKWD, a teraz LGBT. Zawsze chodzi o jakieś cztery litery

Gender kontra dżemder, Herr Angela, billboard z Tygrysem i korona dla Opoczna!

Sztab Andrzeja Dudy postawił wszystko na jedną kartę. Dokładnie na kartę LGBT+, którą podpisał Rafał Trzaskowski. A przecież doświadczeni gracze uczyli: trzymaj karty przy sobie!

Dzięki temu już wiemy, kto jest najgorszym wrogiem Polski. Kiedyś NKWD, a teraz LGBT. Zawsze chodzi o jakieś cztery litery.

Przemówienie prezydenta o podobieństwach między bolszewizmem i LGBT podniosło temperaturę kampanii. Natychmiast na tapetę wróciło stare dobre dysfunkcyjne małżeństwo PiS-PO. Znaczy my tu niczego panom politykom nie sugerujemy, bo jakbyśmy sugerowali, to by mogła być ideologia LGBT.

„To nie ludzie, to ideologia" – powiedział o LGBT poseł Żalek z Porozumienia i zaraz potem został zdjęty z anteny TVN 24. Cóż tu można dodać? Skomentujemy słowami Joanny Senyszyn. Żalek d...ę ściska.

Zaczął Żalek, potem był Czarnek i generalnie zaczęła się licytacja, kto bardziej nie lubi LGBT. Z drugiej strony mamy licytację, kto bardziej lubi. Wygląda na to, ...

