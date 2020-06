Aleksander Bobko: Koledzy patrzyli na mnie, jakbym spadł z księżyca

Plus Minus: Dla polityki rozstał się pan ze stanowiskiem rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dziś nie ma pan ani stanowiska na uczelni, ani miejsca w polityce. Nie żałuje pan tego flirtu z PiS?

Nikt mnie nie zmuszał do bycia senatorem. Sprawowanie mandatu senatorskiego to wielki honor, zatem nie mógłbym powiedzieć, że żałuję. Natomiast odczuwam ulgę, że nie biorę udziału w tym spektaklu, który od kilku miesięcy rozgrywa się na naszej scenie politycznej.

Przez całe życie zajmował się pan pracą naukową i dydaktyczną. Dlaczego zapragnął pan zostać politykiem?

Zawsze trochę ciągnęło mnie do polityki. Przez jedną kadencję byłem radnym miasta Rzeszowa. Poza tym zajmowałem się naukowo zagadnieniami etyki, filozofii politycznej. Czasami teorię ma się ochotę sprawdzić w praktyce i tak było ze mną. W 2015 roku PiS zaprosiło mnie do kandydowania do Senatu. Nie zabiegałem specjalnie o to, ale tak się złożyło, że PiS szukało wtedy kogoś, kto pokonałby Tadeusza Ferenca, prezydenta Rzeszowa, bardzo popularnego w mieście. Zgłosili się do mnie, bo jako rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego byłem rozpoznawalny. I udało mi się wygrać.

Wszyscy uważali, że flirtował pan z partią Jarosława Gowina.

Tak nie było. Co prawda znamy się z premierem Gowinem od 20 lat, z Krakowa, mamy podobne spojrzenie na wiele spraw, ale to nie on mnie namówił do kandydowania. Za to gdy zostałem już senatorem, zaproponował mi stanowisko wiceministra nauki w swoim resorcie. To wtedy musiałem zrezygnować z funkcji rektora. Zachęciło mnie to, że mieliśmy z premierem Gowinem poważny projekt reformatorski. Pociągała mnie perspektywa wprowadzenia zmian do systemu szkolnictwa wyższego i nauki, bo miałem przekonanie, że reformy są potrzebne.

Z tych zmian, które wprowadziliście, nikt nie jest zadowolony, może poza rektorami, którzy dostali ogromną władzę.

Nie uchylam się od odpowiedzialności. Ta reforma jest też moim dzieckiem. Jednak w decydującym momencie straciłem na nią wpływ. Ustawa poszła do Sejmu w lutym 2018 roku, a ja kilka tygodni później zostałem odwołany z funkcji wiceministra. Na etapie prac w Sejmie ta ustawa została w kilku ważnych miejscach zepsuta, a ja nie mogłem temu przeciwdziałać. W Senacie udało mi się wprowadzić małą poprawkę, ale to już nie było to, co planowaliśmy. Zresztą trzeba przyznać, że im dłużej trwały prace nad tą ustawą, tym bardziej grzęzły.