Czy Hołownia rozbije Zjednoczoną Prawicę

Szymon Hołownia (z lewej) może nie mieć spójnego programu. Ale do jego Polski 2050 nie jest wstyd uciec. Na razie zdecydowała się na to szóstka posłów. Na zdjęciu od lewej: Tomasz Zimoch, Paulina Hennig-Kloska, Wojciech Maksymowicz, Mirosław Suchoń, Joanna Mucha i Hanna Gill-Piątek pozują w towarzystwie liderów ruchu – Hołowni i Michała Koboski (z prawej)

Kaczyński straszy Gowina, a Gowin Kaczyńskiego. Polski Ład nie zamknął napięć w Zjednoczonej Prawicy. Czy Szymon Hołownia, ze swoim traktowaniem polityki jako spektaklu, okaże się skuteczny w rozbijaniu obozu rządzącego?

Wydawało się, że podpisanie dokumentu pod nazwą Polski Ład wygasza, przynajmniej czasowo, wojnę wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. Posypało się to jednak bardzo szybko. Okazało się, że Jarosław Gowin co innego rozumiał przez nową ofensywę programową.

Da się to nawet objaśnić. W dokumencie nie ma szczegółów obciążania wszystkich 9-proc. składką zdrowotną. Pojawiają się one dopiero w komentarzach do programu, wygłaszanych podczas konferencji. Gowin, słysząc je, mógł dokumentu nie podpisywać. Pytanie, na ile precyzyjnie znał wcześniej założenia całego planu. Ostatecznie niemal na drugi dzień po starcie nowej ofensywy programowej wystąpił jako rzecznik „zagrożonej klasy średniej".

Jest większość czy nie?

Obie strony nie mają zamiaru ustąpić. Z kilku wywiadów Jarosława Kaczyńskiego, udzielonych już po ceremonii podpisania, wynika, że sprawiedliwościową korektę obciążeń traktuje wyjątkowo poważnie – jako element swoistej społecznej pedagogiki...

