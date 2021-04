Tomasz P. Terlikowski: Wygodne diagnozy ministra Czarnka Fotorzepa, Jakub Czermiński

Jeśli chodzi o ocenę sytuacji to zapewne – w pewnych kwestiach – niewiele różnię się od ministra Przemysława Czarnka. Też jestem zdania, że zapaść demograficzna jest dla Polski dramatem, a mamy z nią do czynienia. Szerząca się plaga (tak właśnie bym to określił) rozwodów, słabnięcie więzi rodzinnych czy wreszcie rosnąca niechęć do zawierania związków małżeńskich (obojętne cywilnych czy kościelnych) to poważny problem społeczny, z którym zmierzyć się musi nie tylko Polska. Struktura społeczna bez silnych rodzin słabnie, a dobrej sytuacji gospodarczej, o systemie emerytalnym nie wspominając, nie da się sobie wyobrazić bez następstwa pokoleń. I z tej perspektywy rodzina i dzietność są kluczowe.