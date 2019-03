„Enrico Fermi. Ostatni człowiek, który wiedział wszystko”. Ojciec chrzestny bomby atomowej

Enrico Fermi to jeden z trzech najwybitniejszych fizyków XX wieku (obok Einsteina i Feynmana). Biografię naukowca napisał David N. Schwarz, który słuchając opowieści ojca – noblisty z fizyki – zafascynował się legendą Włocha.

Znaczenie Fermiego w nauce trudno przecenić: był odkrywcą kluczowych dla fizyki jądrowej zjawisk, jako pierwszy dokonał rozszczepienia uranu (ale o tym nie wiedział), zbudował bez żadnych planów pierwszy działający reaktor atomowy i odegrał kluczową rolę w projekcie „Manhattan". Słynna jest scena, gdy po pierwszym próbnym wybuchu bomby jądrowej Fermi puszcza w powietrze paski papieru, by na podstawie ich lotu obliczyć siłę wybuchu. Nobla otrzymał w 1938 r. i po odebraniu go nie wrócił już do ojczyzny, gdzie nad jego żoną, z pochodzenia Żydówką, zbierały się ciemne chmury.

Był, co wśród fizyków rzadkie, zarówno świetnym teoretykiem, jak i eksperymentatorem. Obliczenia przeprowadzał w głowie, wspomagając się z rzadka suwakiem logarytmicznym (to taki kalkulator ery przedkomputerowej). Brał zresztą udział w uruchomieniu pierwszych komputerów i wykorzystaniu ich do symulacji zagadnień fizycznych. Życie skróciły mu badania nad promieniowaniem, kiedy osobiś...