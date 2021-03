Joanna Szczepkowska: Historia Harry'ego i Meghan jest o nas AFP

Wywiad Oprah Winfrey z książęcą parą przypomina mi zakupy online. W izolacji pandemicznej, spędzanej zwykle przy komputerze, co chwilę pojawiają się reklamy różnych produktów. Mamy znacznie więcej czasu i okazji, żeby chcąc nie chcąc zaczepić oko o zadziwiająco tani krem, który przywróci młodość w ciągu tygodnia. To działa. Skoro już jesteśmy tak uwięzieni, tak wyizolowani, to może przynajmniej odmienimy sobie życie tym kremem. Wystarczy kilka kliknięć, zapłata i już za kilka dni drżącymi rękami wyjmujemy z paczki cudowny eliksir. Na pierwszy rzut oka jest to zagęszczona woda, na drugi też, a po tygodniu widzimy w lustrze to samo co zawsze.